Αήττητο σερί για την Αγγλία απέναντι στην Κροατία, χωρίς τον Εμπαπέ η Γαλλία

Σε διάστημα τεσσάρων ημερών θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες αγωνιστικές στον 3ο και τον 1ο όμιλο της Α’ κατηγορίας του Nations League. Απόψε, στο «Γουέμπλεϊ» η Αγγλία υποδέχεται την Κροατία, ενώ στο Μιλάνο η Ιταλία φιλοξενεί τη Γαλλία.

Η Αγγλία είναι αήττητη (6 νίκες) στις 8 τελευταίες φορές που βρέθηκε αντιμέτωπη με την Κροατία.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ ξεκίνησε με ήττα τους αγώνες της στο τουρνουά, 3-2 από την πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία, όμως συνέχισε με τρεις νίκες: 2-0 και 3-0 την Τσεχία, 7-0 την Κροατία. Βρήκε δίχτυα στα 10 τελευταία παιχνίδια της. Δεν θα αγωνιστεί λόγω τραυματισμού ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Γκουέι. Η Κροατία έκανε αντίθετη πορεία στο γκρουπ, ξεκινώντας με εκτός έδρας νίκη επί της Τσεχίας (2-1) και χάνοντας στη συνέχεια δύο φορές από την Ισπανία (4-1, 2-1) και μία από την αποψινή της αντίπαλο. Στον πάγκο της σε αυτά τα παιχνίδια ήταν ο Σλάβεν Μπίλιτς, ο οποίος ανέλαβε μετά το Μουντιάλ και συνεχίζει. Τιμωρημένος είναι ο 37χρονος φορ της Αϊντχόφεν, Πέρισιτς (40 γκολ). Τραυματίας ο αμυντικός της Λάτσιο, Σούταλο. Έχοντας σκοράρει στα 8/9 τελευταία παιχνίδια της, η Κροατία και είναι πιθανόν να συνεισφέρει στο θέαμα απέναντι στο φαβορί του αγώνα Αγγλία.

Τέσσερα παιχνίδια έχει δώσει στη δεύτερη αυτή θητεία του στον πάγκο της Ιταλίας ο Ρομπέρτο Μαντσίνι και μετράει 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Για το ματς με τη Γαλλία κλήθηκαν για πρώτη φορά οι επιθετικοί Σισέ (Μίλαν), Λιμπεράλι (Κόμο), ενώ δεν θα βοηθήσει αυτήν τη φορά λόγω τραυματισμού ο δανεικός από τη Φιορεντίνα στην Κόμο, Κιν (28/13 με την εθνική). Η Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν προπορεύεται στον όμιλο του Nations League με απολογισμό 3-1-0. Η μοναδική της απώλεια βαθμών ήταν στο Παρίσι απέναντι στην αποψινή της αντίπαλο (1-1). Προσφέρεται ως το δεύτερο φαβορί αυτήν την στιγμή για να κατακτήσει τη διοργάνωση, πίσω από την Ισπανία. Ο Εμπαπέ (67 γκολ με το εθνόσημο) δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της εθνικής και χάνει το σημερινό ματς, με επιδίωξη να προλάβει το κυριακάτικο με την Τουρκία. Τραυματίες είναι και οι επιθετικοί Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν, 13 γκολ), Τιράμ (Ίντερ, 3 γκολ), όπως και οι αμυντικοί Καλουλού (Γιουβέντους), Σαλιμπά (Άρσεναλ). Οι 6 τελευταίες μονομαχίες της με την Ιταλία είχαν γκολ/γκολ.

Ιταλία και Γαλλία πορεύονται με νέους προπονητές από το φθινόπωρο και κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Με τον Εμπαπέ εκτός λόγω ενοχλήσεων, οι πιθανότητες για θετικό αποτέλεσμα από πλευράς γηπεδούχων μεγαλώνουν.

158. ΑΓΓΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ 1&G 2,47

160. ΙΤΑΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ 1 DNB 2,2,50