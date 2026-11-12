Τουρκία: Μπήκε στο γήπεδο με αναπηρικό αμαξίδιο για να πανηγυρίσει και κατέληξε στο νοσοκομείο (vid)

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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε αναμέτρηση της τρίτης κατηγορίας της Τουρκίας, όταν φίλαθλος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο με το αναπηρικό του αμαξίδιο για να πανηγυρίσει γκολ της ομάδας του και στη συνέχεια χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό εκτυλίχθηκε την Κυριακή (8/11) στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Γκέμπζεσπορ με την Ινεγκόλ Κάφκας, για τη 10η αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας.

Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 4-3 σε ένα παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπατουχάν Αλτιντάς, ο οποίος σημείωσε και τα τέσσερα τέρματα της ομάδας του.

Ο Αλτιντάς άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να ανατρέπουν την κατάσταση με δύο γκολ στο 15' και το 16'. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής σκόραρε ξανά στο 26' και το 32', δίνοντας προβάδισμα 3-2 στην Γκέμπζεσπορ, πριν η Ινεγκόλ ισοφαρίσει σε 3-3 στο 69'.

Τελικά, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αλτιντάς πέτυχε το τέταρτο προσωπικό του γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 4-3, προκαλώντας έντονους πανηγυρισμούς.

Ανάμεσα στους φιλάθλους που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο ήταν και ο Καντίρ Κοντάζ, ο οποίος εισήλθε με το ηλεκτρικό αναπηρικό του αμαξίδιο για να πανηγυρίσει τη νίκη της ομάδας του.

Το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Γκέμπζεσπορ έκανε ξεχωριστή ανάρτηση για τον φίλαθλό της, με το μήνυμα «Το χρώμα της ελπίδας και της νίκης».

Ωστόσο, σύμφωνα με το τουρκικό «Kocaeli Gündem», ο Κοντάζ χρειάστηκε στη συνέχεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, λόγω της έντονης συγκίνησης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος:

«Νόμιζα πως το παιχνίδι είχε τελειώσει. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τη χαρά μου και μπήκα στο γήπεδο. Από τη συγκίνηση, το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι άνοιξα τα μάτια μου στο νοσοκομείο. Για μία στιγμή αισθάνθηκα πως μπορούσα να σηκωθώ και να τρέξω».

Με τη νίκη αυτή, η Γκέμπζεσπορ παρέμεινε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 24 βαθμούς, έναν λιγότερο από την πρωτοπόρο Ελαζίγκσπορ.