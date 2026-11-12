Μπάντιο: «Ο χρόνος θα δείξει πότε θα φτάσουμε στο 100% ως ομάδα»

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Ο Μπράνκου Μπάντιο έκανε δηλώσεις πριν τον αυριανό (13/11, 21:15) αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα στο T-Center, και τόνισε ότι οι «πράσινοι» ευνοούνται από τον χρόνο που περνούν μαζί ως ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπάντιο:

Ξέρετε πώς είναι το ισπανικό μπάσκετ, τι θα πρέπει να προσέξετε αύριο;

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα δύσκολο ματς. Να προσέξουμε τον ρυθμό και να είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε την νίκη».

Πόσο έχει αλλάξει η Μπαρτσελόνα σε σχέση με πέρσι;

«Η Μπαρτσελόνα έχει περισσότερη ταχύτητα σε σχέση με πέρσι, ψάχνει περισσότερο το εύκολο καλάθι στον αιφνιδιασμό, έχουν καλύτερους χειριστές της μπάλας, ενώ στο 5 έχουν τον Τζος Νίμπο, ο οποίος είναι πολύ καλός στα επιθετικά ριμπάουντ. Αυτός είναι ένας τομέας που πρέπει να προσέξουμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και να πάρουμε μία ακόμα νίκη».

Πόσο σημαντικό είναι να έχεις συνεχόμενες προπονήσεις με την ομάδα;

«Είναι πολύ σημαντικό. Μας βοηθάει να χτίσουμε την χημεία μας, ώστε να μεγαλώσουμε ως ομάδα, και να καταλαβαίνουμε τι θέλουμε να κάνουμε στο γήπεδο».

Εναντίον της Ρεάλ είχατε ένα πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι, νιώθετε πιο άνετα ως ομάδα όσο περνάει ο χρόνος;

«Όλοι μας προσαρμοζόμαστε στους ρόλους μας. Θέλουμε την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Πιστεύω ο χρόνος βοηθάει την ομάδα και ότι έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε, ώστε να βελτωνόμαστε στο γήπεδο».

Πότε πιστεύεις ότι θα δούμε τον Παναθηναϊκό στο 100%;

«Δεν ξέρω. Ο χρόνος θα δείξει. Δεν μπορώ να το μαντέψω, ούτε εγώ ούτε κανένας. Εμείς δουλεύουμε κάθε μέρα για να φτάσουμε τους στόχους μας».