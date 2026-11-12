To παίρνουν πάνω τους Φουρνιέ και Σάσα με Super Ενισχυμένες που φτάνουν στο 4.25*!

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Η EuroLeague δίνει τον ρυθμό και η Superbet βάζει στο επίκεντρο τους πρωταγωνιστές, με δύο ξεχωριστούς ενισχυμένους συνδυασμούς: Φουρνιέ και Βεζένκοφ από την περιφέρεια στο 4.25*, Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Οκόμπο στη δημιουργία στο 3.90* στον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι για την αποψινή αναμέτρηση της EuroLeague!

Φουρνιέ και Βεζένκοφ: Δίδυμο από την περιφέρεια στο 4.25*!

Η εκτέλεση από μακριά έχει τον πρώτο λόγο στον Super Ενισχυμένο συνδυασμό της Superbet.

Ο Εβάν Φουρνιέ και ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκονται στο επίκεντρο, με τις επιλογές να αφορούν τα εύστοχα τρίποντά τους:

Evan Fournier Over 2.5 εύστοχα τρίποντα.

Sasha Vezenkov Over 1.5 εύστοχα τρίποντα.

Super Ενισχυμένη Απόδοση από 3.40 σε 4.25*!

Για την επιβεβαίωση του συνδυασμού απαιτούνται τουλάχιστον τρία εύστοχα τρίποντα από τον Φουρνιέ και τουλάχιστον δύο από τον Βεζένκοφ.

Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Οκόμπο: Η δημιουργία σε ενισχυμένη απόδοση 3.90*!

Η καλή επίθεση αρχίζει συχνά από τον παίκτη που βλέπει πρώτος τον ελεύθερο συμπαίκτη. Ο δεύτερος ενισχυμένος συνδυασμός στρέφεται στις ασίστ:

Codi Miller-McIntyre Over 5.5 ασίστ.

Elie Okobo Over 4.5 ασίστ.

Ενισχυμένη απόδοση από 3.50 σε 3.90*!

Ο συνδυασμός επιβεβαιώνεται με τουλάχιστον έξι ασίστ από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ και τουλάχιστον πέντε από τον Οκόμπο.



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