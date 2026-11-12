Ομπράντοβιτς: «Αυτά είναι τα κλειδιά του αγώνα με την Μπαρτσελόνα»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε σε δηλώσεις πριν τον αγώνα της Παρασκευής (13/11, 21:15) μεταξύ Παναθηναϊκού και Μπαρτσελόνα, και στάθηκε στην ομαδική ποιότητα της αντιπάλου του «Τριφυλλιού».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Τι περιμένετε από το αυριανό παιχνίδι;

«Η Μπαρτσελόνα παίζει πολύ καλά. Προέρχεται από 7-8 συνεχόμενες νίκες. Είναι αλήθεια ότι έχουν πολλούς νέους παίκτες, αλλά παίζουν σαν ομάδα. Πιστεύω ότι τα κλειδιά του παιχνιδιού είναι να σταματήσουμε το transition της και το επιθετικό της ριμπάουντ. Επίσης, πρέπει να προσέχουμε τις κατοχές μας, ώστε να μην κάνουμε λάθη. Εάν δεν κάνουμε λάθη, εάν ελέγχουμε το επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού, τότε έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι αύριο».

Ποιος θα παίξει και ποιος θα είναι εκτός αύριο για τον Παναθηναϊκό;

«Δεν ξέρω ακόμα, ο μόνος που δεν έκανε προπόνηση ήταν ο Μαντζούκας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ και τους έχουμε διαθέσιμους, αυτό είναι πολύ θετικό».

Η απουσία του Κέβιν Πάντερ, πόσο αλλάζει τα σχεδιά σας για το αυριανό παιχνίδι;

«Αυτή δεν είναι ερώτηση για εμένα, είναι για αυτούς (σσ. την Μπαρτσελόνα). Είναι σίγουρα πολύ σημαντικός παίκτης για εκείνους. Πώς θα τους επηρεάσει, είναι δικό τους θέμα, αλλά ξέρουμε ότι έχουν πολλούς καλούς παίκτες στην ομάδα τους και για αυτό έχουμε προετοιμαστεί».

Είχατε ένα εξαιρετικό παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης επιθετικά, και είστε ταυτόχρονα μία από τις καλύτερες ομάδες στην άμυνα στην φετινή EuroLeague. Είναι αυτός ο Παναθηναϊκός μία από τις πιο ευέλικτες ομάδες που έχετε προπονήσει;

«Είναι ακόμα πολύ νωρίς να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Πρέπει να το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Εάν δείτε το πρόγραμμά μας, από αύριο έχουμε έξι παιχνίδια στις επόμενες δέκα μέρες. Πρέπει να φροντίσουμε τα πάντα: να ξεκουράσουμε κάποιους παίκτες, να καταλάβουμε ότι κάθε επόμενο παιχνίδι είναι σημαντικό, και για αυτό λέω ότι όλοι είναι έτοιμοι και φυσικά ότι θα κάνουμε rotation από παιχνίδι σε παιχνίδι».

Κόουτς, σε άλλη μία media day βλέπουμε τους παίκτες χαρούμενους, να περνούν καλά. Είναι αυτή η μεγαλύτερή σας επιτυχία;

«Ναι, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό και κάνουμε τα πάντα μαζί με το σταφ για να είμαστε έτσι. Για να τους βλέπουμε να χαμογελούν, να έρχονται στην προπόνηση με καλή διάθεση και ελπίζω στο μέλλον να συνεχίσουμε έτσι».