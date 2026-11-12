Ο Μπάμπης Κωστούλας στο Allwyn Game Time: Το δυνατό χαρτί της Εθνικής Ομάδας στη μάχη για την πρόκριση

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Η Εθνική Ομάδα δίνει κρίσιμο παιχνίδι αύριο (21:45) με την Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, για την προτελευταία αγωνιστική του Nations League και το Allwyn Game Time έχει καλεσμένο τον Μπάμπη Κωστούλα.

Ο 19χρονος διεθνής επιθετικός, που πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με την Μπράιτον στην εφετινή Premier League, μιλάει για το δυνατό χαρτί της Εθνικής Ομάδας στην αήττητη πορεία της στο Nations League και τη μάχη που δίνει για την πρόκριση.

Εκφράζει την βεβαιότητά του ότι η Εθνική Ομάδα θα πάρει θετικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία και αναφέρει το πιθανό σκορ και τους σκόρερ που μπορεί, όπως λέει, να μην είναι επιθετικοί.

Μιλάει ακόμα για το γκολ που πανηγύρισε περισσότερο από κάθε άλλο, τους αμυντικούς που τον έχουν δυσκολέψει στην Premier League και τη συμβουλή που του έχει δώσει ο πατέρας του, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας, Θανάσης Κωστούλας.

Επιπλέον, αποδέχεται ένα ξεχωριστό Challenge της Λίλας Κουντουριώτη για το πόσο καλά γνωρίζει τους συμπαίκτες του στην Εθνική Ομάδα.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.