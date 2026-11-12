Απορρίφθηκαν οι εφέσεις του Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ: Παραμένει το -2 και η ποινή στον Τζόουνς

Οριστικά παραμένουν οι ποινές που επιβλήθηκαν στον Ολυμπιακό για τα γεγονότα μετά τον πέμπτο τελικό της Stoiximan GBL, εκτός από το ύψος του προστίμου.

Το ΑΣΕΑΔ απέρριψε τις εφέσεις της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, με αποτέλεσμα να διατηρηθούν τόσο η αφαίρεση δύο βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα όσο και η ποινή αποκλεισμού του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η υπόθεση αφορά το επεισόδιο ανάμεσα στον Αμερικανό σέντερ και τον Κέντρικ Ναν, μετά τη λήξη του αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Τζόουνς είχε τιμωρηθεί με επτά αγωνιστικές: δύο για υβριστική συμπεριφορά προς αντίπαλο αθλητή και πέντε για απόπειρα βιαιοπραγίας. Ο Ολυμπιακός είχε προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, υποστηρίζοντας ότι η αρχική απόφαση δεν απέδιδε σωστά όσα συνέβησαν.

Όσον αφορά την χρηματική ποινή, μειώθηκε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στους «ερυθρόλευκους». Το ποσό αρχικά ανερχόταν σε 100.000 ευρώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και 50.000 ευρώ στον Τζόουνς. Μετά την έφεση, το πρόστιμο διαμορφώθηκε τελικά στις 100.000 ευρώ συνολικά, έπειτα από την εξέταση της υπόθεσης στο ΑΣΕΑΔ.

Παρά την μείωση άρα, η προσφυγή της ΚΑΕ δεν έγινε δεκτή στο σύνολό της. Η αφαίρεση των δύο βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα παραμένει, όπως και η ποινή που επιβλήθηκε στον Ταϊρίκ Τζόουνς για το επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν. Έτσι, η απόφαση φέρνει ελάφρυνση στο οικονομικό σκέλος, αλλά αφήνει σε ισχύ τις αγωνιστικές κυρώσεις.