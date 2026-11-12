Φινλανδία: Η κυβέρνηση περιορίζει την είσοδο των Ρώσων αθλητών

Η κυβέρνηση της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει την είσοδο Ρώσων αθλητών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αγωνίζονται υπό ουδέτερο καθεστώς, σημειώνει το Reuters.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα valtioneuvosto.fi, η Φινλανδία αυστηροποιεί τους περιορισμούς για την είσοδο Ρώσων πολιτών στη χώρα.

Οι νέοι περιορισμοί αφορούν την εργασία μικρής διάρκειας που πραγματοποιείται βάσει θεώρησης εισόδου (visa), συμπεριλαμβανομένου του επαγγελματικού αθλητισμού.

Από τις 16 Νοεμβρίου 2026, οι δημόσιες αρχές θα λαμβάνουν υπόψη τη νέα απόφαση κατά την εξέταση αιτήσεων για χορήγηση θεωρήσεων και κατά την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εισόδου και βραχυπρόθεσμης παραμονής.



Σύμφωνα με τον Κώδικα Θεωρήσεων της ΕΕ και τον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, η χορήγηση θεώρησης εισόδου απορρίπτεται και η είσοδος απαγορεύεται, εάν ο αιτών θεωρείται ότι αποτελεί απειλή για τις διεθνείς σχέσεις οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη.

«Όσο συνεχίζεται ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας, οι Ρώσοι αθλητές δεν έχουν θέση στη Φινλανδία. Η είσοδός τους στη χώρα θα αποτελούσε απειλή για τις διεθνείς σχέσεις της Φινλανδίας. Το ίδιο ισχύει και για άλλες μορφές εργασίας μικρής διάρκειας βάσει θεωρήσεων εισόδου, οι οποίες δεν είναι ουσιώδεις για τα εθνικά συμφέροντα της Φινλανδίας», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών, Ελίνα Βαλτόνεν.