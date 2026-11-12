Πρόστιμα σε Μπεσίκτας και Παρτίζαν από την EuroLeague

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Η EuroLeague επέβαλε πρόστιμα στην Μπεσίκτας, την Παρτίζαν και την Τσεντεβίτα Ολίμπια για περιστατικά σε πρόσφατους αγώνες των διοργανώσεών της.

Η Μπεσίκτας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.000 ευρώ, καθώς οπαδός της εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κατά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, προκαλώντας διακοπή του αγώνα.

Στην Παρτίζαν επιβλήθηκε πρόστιμο 8.000 ευρώ για τη χρήση φωτοβολίδων από οπαδούς της, στον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Με 8.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε και η Τσεντεβίτα Ολίμπια, λόγω ρίψης αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την Ντερτόνα για την 6η αγωνιστική του EuroCup.