Μίσιτς: «Θέλω να αποσυρθώ με την Χάποελ - Με τον Ιτούδη μας ενώνει ένας κοινός στόχος»»

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Ο Βασίλιε Μίσιτς έδωσε συνέντευξη στην Israel Hayom, αποκαλύπτοντας ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ διανύει τη δεύτερη σεζόν του με τους «κόκκινους» του Τελ Αβίβ και είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της EuroLeague.

Σε συνέντευξή του στην Israel Hayom, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία του με την ομάδα και εξέφρασε την επιθυμία να ολοκληρώσει εκεί τη σπουδαία καριέρα του.

«Ναι, θέλω να αποσυρθώ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ήρθα στην ομάδα την περασμένη σεζόν με στόχο να αγωνίζομαι εδώ για όσο διάστημα μπορώ να παίζω μπάσκετ.

Ήθελα ένα συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, τετραετές, αλλά τελικά συμφωνήσαμε σε τριετές, κάτι που σπάνια συναντά κανείς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σήμερα. Αυτό μου έδειξε ότι με σέβονται και με εκτιμούν.

Αν το επιθυμούν και οι ίδιοι, θα χαιρόμουν πολύ να παραμείνω εδώ μέχρι το τέλος της καριέρας μου».

Όσον αφορά την σχέση του με τον προπονητή της ομάδας Δημήτρη Ιτούδη, και τις «τριβές» που μπορεί να έχουν μεταξύ τους, ο Μίσιτς ανέφερε:

«Δεν θα σχολιάσω κάτι επ’ αυτού. Υπάρχει μεγάλη πίεση στη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς και μεγάλη πίεση πάνω στον κόουτς Ιτούδη.

Το γεγονός ότι ήρθε στην ομάδα αποτελεί δείγμα της σοβαρότητας του συλλόγου. Ο ίδιος διαχειρίζεται μεγάλη πίεση. Είναι ο προπονητής και καλείται να πάρει δύσκολες αποφάσεις.

Προσωπικά, δεν είμαι ο πιο εύκολος άνθρωπος στη συνεργασία. Με τον κόουτς Ιτούδη έχουμε ενίοτε διαφορετικές απόψεις, αλλά μας ενώνει ένας κοινός στόχος.

Όσο συνεχίζουμε να βλέπουμε τον ίδιο στόχο, όλα θα είναι μια χαρά και δεν θα υπάρξουν τριβές ή προβλήματα».

