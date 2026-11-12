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Το δοκάρι της Ισλανδίας και η «απάντηση» του Κούτσια (vids)

Ποδόσφαιρο
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Στο 19’ ο Γκούντμουντσον μπήκε από αριστερά στην περιοχή, πέρασε δύο αμυντικούς αλλά σούταρε στο οριζόντιο δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα, η Εθνική απάντησε στις ευκαιρίες αλλά η κεφαλιά του Κούτσια πέρασε άουτ.

Το δοκάρι της Ισλανδίας

 

Η ευκαιρία του Κούτσια

Το δοκάρι της Ισλανδίας και η «απάντηση» του Κούτσια (vids)