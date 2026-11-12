Χρόνος ανάγνωσης 1’ EURO Το δοκάρι της Ισλανδίας και η «απάντηση» του Κούτσια (vids) 12-11-2026 15:40 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα Ισλανδία 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Στο 19’ ο Γκούντμουντσον μπήκε από αριστερά στην περιοχή, πέρασε δύο αμυντικούς αλλά σούταρε στο οριζόντιο δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα, η Εθνική απάντησε στις ευκαιρίες αλλά η κεφαλιά του Κούτσια πέρασε άουτ. Το δοκάρι της Ισλανδίας Η ευκαιρία του Κούτσια «Ένα Σαββατοκύριακο της Εριέττας Μαυρουδή»: Το αιχμηρό σχόλιο Χωμενίδη για όσα γράφτηκαν για τη μητέρα της Ναταλίας Γερμανού dailymedia.com.gr Η γνώμη του Νίστρουπ για τον Σωτήρη Κοντούρη menshouse.gr Kαλείται να λύσει… εξίσωση ο Τσίπρας: Το πρόσωπο που φέρνει μουρμούρα στην ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Ένας «Στεφ Κάρι» στα χέρια του Σπανούλη menshouse.gr Δύο άλλοτε κολλητοί του Τσίπρα… στρίβουν προς το ΠΑΣΟΚ instanews.gr Βρες την πρωτεύουσα: Εάν σε 1 λεπτό κάνεις 10/10 τότε είσαι επισήμως γεωγραφική ιδιοφυΐα menshouse.gr «Εκεί που καθόμουν στον καναπέ…»: Η Ναταλία Δραγούμη μόλις απέδειξε ότι παραμένει το απόλυτο κορμί με μια φωτογραφία (Pic) dailymedia.com.gr Όλοι θυμούνται τα χαστούκια, κανείς αυτό: Τι δεν έκανε ούτε μία φορά ο Βέγγος στον «Ηλία του 16ου» menshouse.gr Το δοκάρι της Ισλανδίας και η «απάντηση» του Κούτσια (vids) SHARE