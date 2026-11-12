Δέκα παιχνίδια, δύο διαφορετικές ιστορίες για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αποτελεί τη μοναδική ομάδα της Super League που έχει σκοράρει και στα δέκα παιχνίδια - Τι συμβαίνει όμως στην άμυνα;

Δέκα αγωνιστικές έχουν διεξαχθεί στη φετινή Super League και τα πρώτα συμπεράσματα έχουν αρχίσει να βγαίνουν... Το πιο ξεκάθαρο, όσον αφορά τον Δικέφαλο, είναι πως επιθετικά βρίσκει συνεχώς λύσεις ανεξαρτήτου αντιπάλου, χωρίς, ωστόσο, να έχει βρει ακόμα την αμυντική του ταυτότητα.

Ο Αλέσιο Λίσι ψάχνει την καλύτερη δυνατή «φόρμουλα» που θα φέρει στον ΠΑΟΚ αμυντική ισορροπία, μία λέξη που έχει αναφέρει πολλάκις ο Ιταλός τεχνικός. Χαρακτηριστικότερο όλων είναι πως οι ασπρόμαυροι δέχτηκαν γκολ και στα έξι παιχνίδια ανάμεσα στις δύο διακοπές των Εθνικών ομάδων, ενώ έχουν κρατήσει το «μηδέν» σε μόλις δύο από τα δέκα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Την ίδια ώρα, επιθετικά η «μηχανή» δουλεύει καλά, καθώς αποτελεί τη μοναδική ομάδα της Super League που έχει βρει δίχτυα σε όλα τα ματς, ενώ στις έξι αυτών σκόραρε δύο ή περισσότερα τέρματα.

ΠΑΟΚ, ο μοναδικός του πρωταθλήματος που βρίσκει πάντα γκολ

Φτάσαμε αισίως στο 1/3 του πρωταθλήματος, με τον Δικέφαλο να βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Μετά την διακοπή ελέω Εθνικής ομάδας, οι ασπρόμαυροι θα υποδεχθούν Κηφισιά (22/11) και Βόλο (6/12), ενώ ανάμεσα θα αγωνιστούν εκτός έδρας απέναντι στην ΑΕΚ (29/11).

Όσον αφορά τα δέκα πρώτα παιχνίδια, ο Δικέφαλος αποτελεί τη μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει σε όλες τις αναμετρήσεις της, καθώς Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν βρει δίχτυα σε εννιά από τα δέκα ματς.

Οι πράσινοι δεν σκόραραν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, οι Πειραιώτες στην ήττα από τον ΟΦΗ (0-1), ενώ η Ένωση δεν βρήκε δίχτυα στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, στα έξι από τα δέκα παιχνίδια, ο Δικέφαλος έχει βρει δίχτυα δύο ή περισσότερες φορές, ενώ στο ένα τέρμα έμεινε στα δύο εκτός έδρας ντέρμπι (ΟΑΚΑ και «Γ. Καραϊσκάκης»), αλλά και στις δύο έτερες ήττες με Καλαμάτα και ΟΦΗ.

Παραμένουν πρόβλημα τα clean sheets

Στην αντίπερα όχθη, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, είναι αναμφίβολα η άμυνά του. Και απέναντι στον Ολυμπιακό οι ασπρόμαυροι είδαν την εστία τους να παραβιάζεται για έβδομο συνεχόμενο παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις και έκτο σερί στη Super League.

Μόλις δύο clean sheets μετρούν οι Θεσσαλονικείς σε δέκα αγωνιστικές, απέναντι σε Λεβαδειακό και Άρη, ενώ αντίστοιχα έχουν δεχθεί τουλάχιστον ένα τέρμα στα υπόλοιπα οκτώ ματς.

Συγκριτικά, ο Παναθηναϊκός μετράει πέντε clean sheets, ενώ Ολυμπιακός και ΑΕΚ προπορεύονται στην εν λόγω κατηγορία, έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία τους για έξι παιχνίδια στη Super League.