Έφτασε στο Άμστερνταμ για το μεγάλο ματς με την Ολλανδία η Εθνική - Το... παιχνίδι του Τετέι (pics & vids)

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Ολλανδία πάτησε η Εθνική Ελλάδας, με την Γαλανόλευκη να βρίσκεται πλέον στο Άμστερνταμ για την μεγάλη αναμέτρηση με τους «Οράνιε". Αποστολή στην Ολλανδία.

Έτοιμη για το ματς κόντρα στην Ολλανδία είναι η Εθνική, με την αποστολή της Ελλάδας να φτάνει στο Άμστερνταμ για την μεγάλη αναμέτρηση (13/11 21:45).

Η αποστολή της Γαλανόλευκης αναχώρησε στις 11:00 από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» και έφτασε στην ολλανδική πρωτεύουσα περίπου στις 14:40 ώρα Ελλάδας.

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Τετέι είχε όρεξη για πλάκα, καθώς όταν έβγαιναν οι παίκτες της Εθνικής και τους περίμεναν οι δημοσιογράφοι για βίντεο και φωτογραφίες, ο φορ του Παναθηναϊκού γελούσε και ξεκίνησε και αυτός με τη σειρά του να βγάζει φωτογραφίες προς το μέρος των δημοσιογράφων.

Η συνέντευξη τύπου της Εθνικής έχει οριστεί για τις 19:15 ώρα Ελλάδας, ενώ η προπόνηση στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00.

Μάλιστα, το ολλανδικό γήπεδο αναμένεται να έχει έντονο γαλανόλευκο χρώμα, καθώς οι Έλληνες οπαδοί αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών, εξαφανίζοντας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα 2600 εισιτήρια που διέθεσε η Ολλανδική Ομοσπονδία στην Εθνική.

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