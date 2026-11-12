Ονοματοδοσία, σουίτες, 40.000 εισιτήρια, εμπορικοί χώροι: Ο Βοτανικός δεν είναι γήπεδο για τον Παναθηναϊκό, είναι ΘΗΣΑΥΡΟΣ!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει πως επιβεβαιώνονται όλοι όσοι εδώ και χρόνια υποστήριζαν πως το καινούργιο γήπεδο θα ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΙ το τριφύλλι σε κάθε επίπεδο.

Κάθε φορά που θα βγαίνει μια είδηση ανάλογου βεληνεκούς θα αποτελεί ακόμη ένα θεμέλιο επιβεβαίωσης στη μάχη που έδωσαν πολλοί άνθρωποι του συλλόγου -με πρώτους τους φιλάθλους του οι οποίοι ψήφισαν "ΝΑΙ" σε εκείνη την ιστορική ψηφοφορία του Ερασιτέχνη- ότι ο Βοτανικός θα είναι Η ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ του Παναθηναϊκού. Σε όλα τα επίπεδα.

Κάθε φορά που θα δημοσιοποιούνται συμφωνίες όπως αυτή για την ονοματοδοσία του νέου γηπέδου, άπαντες θα συνειδητοποιούν στην πράξη γιατί το νέο παλάτι του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό δεν είναι γήπεδο, είναι ΘΗΣΑΥΡΟΣ.

Ένας θησαυρός που αξίζει στον τεράστιο σύλλογο και πλέον αρχίζει να παρουσιάζεται μπροστά στα πόδια του. Το εύρος του οποίου ακόμη δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Θα συμβεί όταν ο Παναθηναϊκός πάρει το κλειδί στο χέρι και μπει σε τούτο το στολίδι που του αλλάζει επίπεδο.

Για την ώρα όμως αξίζει να επισημάνουμε κάποια πράγματα:

1. Η ονοματοδοσία θα προσφέρει στο τριφύλλι ένα ποσό λίγο πάνω από 7 εκατ. ευρώ το χρόνο, για τις πρώτες 7 σεζόν αρχής γενομένης από το 2027-28, χρήματα από τα οποία πρέπει να αφαιρεθεί το 20% το οποίο βάσει σύμβασης θα πηγαίνει στον Δήμο Αθηναίων. Περισσότερα από 5,5 εκατ. ευρώ θα καρπώνεται το ταμείο της πράσινης ΠΑΕ μετά τη συμφωνία με τη Novibet. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η Novibet ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία θα πλήρωνε σήμερα έστω και ένα ευρώ για την ονοματοδοσία της ιστορικής Λεωφόρου; Θαρρώ ότι η απάντηση είναι προφανής...

2. Το παλάτι του Βοτανικού θα διαθέτει από 72 έως 76 σουίτες οι οποίες έχουν ήδη βρει κατόχους! Αλλες με χωρητικότητα 10 και άλλες 20 ατόμων. Τα χρήματα που θα αποφέρουν κάθε χρόνο στα ταμεία της εταιρείας; Ας τα ανακοινώσει επίσημα ο Παναθηναϊκός όταν έρθει η ώρα. Δεν πρόκειται να μπω σε εκτιμήσεις χωρίς ασφαλή στοιχεία. Ο καθένας όμως μπορεί να κάνει έστω και πρόχειρα κάποιους υπολογισμούς και θα καταλάβει γιατί οι σουίτες αποτελούν ένα ακόμη πολύ μεγάλο έσοδο για την ΠΑΕ.

3. Φυσικά τα πάντα ξεκινούν από την χωρητικότητα. Με ένα γήπεδο 40.000 θέσεων, ο Παναθηναϊκός θα εκτοξεύσει τα Διαρκείας του. Και βέβαια όπως έχουμε δει και από το "Γ. Καραϊσκάκης" και από την All wyn Arena τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους τα καινούργια γήπεδα δεν είναι γεμάτα μόνο στα ντέρμπι αλλά σε ΟΛΑ τα παιχνίδια. Σκεφτείτε τι έσοδα θα φέρουν στον Παναθηναϊκό τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος/κυπέλλου και φυσικά της Ευρώπης στον Βοτανικό των 40.000 θεατών.

4. Οι εμπορικοί χώροι, οι μπουτίκ, το μουσείο, η δυνατότητα που θα προσφέρεται στο κοινό του Παναθηναϊκού να βρίσκεται ώρες ολόκληρες στον χώρο των εγκαταστάσεων του ποδοσφαίρου αλλά και του ΑΟ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (από φαγητό, αγορές, παρακολούθηση αγώνων) σε όσα θα καταναλώνει ένα άτομο, μία οικογένεια, μία παρέα φίλων.

Όλα αυτά και πολλά ακόμη είναι τα κομμάτια του παζλ που επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό που έδωσα στον Βοτανικό: δεν είναι γήπεδο είναι ΘΗΣΑΥΡΟΣ για τον Παναθηναϊκό. Ενας θησαυρός που θα μεταφράζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του προτού ξεκινήσει μια σεζόν. Χρήματα που πιθανότατα θα κάνουν τα επόμενα χρόνια τη μεταγραφή του Ουναϊ -κορυφαία έως τώρα στην ιστορία του συλλόγου- να φαίνεται μια... φυσιολογική κίνηση που εύκολα θα ξεπεραστεί!