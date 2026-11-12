Οι κλήσεις της Εθνικής Γυναικών για τα φιλικά με τη Βόρεια Ιρλανδία

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα δώσει δύο φιλικά με την Βόρεια Ιρλανδία στην πόλη Larne (27/11, 21:00 ώρα Ελλάδας και 01/12/2026, 18:00 ώρα Ελλάδας).

Επίσης, ανακοινώθηκε αποστολή και για τις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα 03-05/12 και το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Αγία Παρασκευή (05/12, 11:30, κεκλεισμένων των θυρών) στο Προπονητικό Κέντρο «Γ. Βαρδινογιάννης».

Οι κλήσεις του Βασίλη Σπέρτου:

Τερματοφύλακες: Πεταλωτή Ραφαηλία-Δήμητρα (Moncalieri Women), Αναστασιάδης Αριάνα (Hibernian Women), Κατεργιαννάκη Στυλιανή (Παναθηναϊκός).

Αμυντικοί: Μάρκου Ελένη (Galatasaray), Θεοδωράκη Μαρίνα (KKPK MEDYK KONIN 1985), Παπαϊωάννου Παναγιώτα (Exeter City Women FC), Γκούνη Μαρία (ΠΑΟΚ), Καπνίση Μαρία (ΑΕΚ), Πατερνά Μαρία (Αστέρας Τρίπολης), Νταρζάνου Σταματία (Παναθηναϊκός), Ζάγκλη Σοφία (ΑΕΚ).

Μέσοι: Μωραϊτου Αθανασία (Fc Luzern), Χαλατσογιάννη Γεωργία (ΥΒ Frauen), Σαρρή Βεατρίκη (Birmingham City), Φακίνου Αργυρώ (Ohio Bobcats), Τσαρουχά Αθανασία (SC SAND 1946), ΣαΊχ Ελένη(ΑΕΚ), Μπράμε Ευθυμία( ΠΑΟΚ), Δρακογιαννάκη Ελευθερία (ΠΑΟΚ), Πούλιου Γρηγορία (Παναθηναϊκός).

Επιθετικοί: Μπρουκσάιρ Καλλίστη-Κωνσταντίνα (Rangersfc), Παπαθεοδώρου Ιωάννα (OH LEUVEN ), Ραπάνη Μαριάννα (Mercer women's soccer), Γιαννακά Βασιλική (ΠΑΟΚ), Κόγγουλη Σοφία (ΑΕΚ), Τζούρτζεβιτς Ηλέκτρα (Παναθηναϊκός).

Με την ολοκλήρωση της αποστολής στην Ιρλανδία θα αποχωρήσουν οι παίκτριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό και θα ενσωματωθούν για τις προπονήσεις 02-05/12 και το φιλικό παιχνίδι με την Αγία Παρασκευή, οι ακόλουθες:

Τερματοφύλακες: Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ), Μανουκαράκη Ειρήνη (ΡΕΑ), Νάση Ζωή (ΑΕΚ), Φόρλιακα Χριστίνα (Κηφισιά).

Αμυντικοί: Προξένου Δήμητρα (ΑΕΚ), Γκάτσου Αναστασία (Αστέρας Τρίπολης), Δοϊρανλή Φανή (Αστέρας Τρίπολης), Κανέλλου Χριστίνα (Παναθηναϊκός).

Μέσοι: Κιουρεξίδου Ευμορφία (ΠΑΟΚ), Νάνου Ευαγγελία (Παναθηναϊκός), Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ).

Επιθετικοί: Κωστοπούλου Κωνσταντίνα ( Παναθηναϊκός), Πίτσιου Νικολέτα ( Αστέρας Τρίπολης), Βαρδαλή Θωμαή (ΠΑΟΚ), Γεωργαντζή Ιφιγένεια (Π.Α.Σ. Πύργος).