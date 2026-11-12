«Ματιές» της Μπαρτσελόνα στον Αϊτ-Νουρί της Σίτι

Προσέχει για να έχει η Μπαρτσελόνα.
Ο Αλεχάντρο Μπάλντε έχει χάσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα και υπάρχουν σκέψεις πώλησής του. Οι Καταλανοί λοιπόν, έχουν αρχίσει την αναζήτηση αμυντικού. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport, η Μπαρτσελόνα έχει στη λίστα της έναν αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι, τον Ραϊάν Αϊτ-Νουρί ο οποίος είναι στους ποδοσφαιριστές προς παραχώρηση από τους «Πολίτες».
«Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί τον αριστερό μπακ της Μάντσεστερ Σίτι, Ραγιάν Αΐτ-Νουρί, ως πιθανή προσθήκη για τον Ιανουάριο.
Ο 25χρονος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Αλεχάντρο Μπαλντέ σε περίπτωση αποχώρησης του τελευταίου, καθώς ο ίδιος δυσκολεύεται να βρει χρόνο συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Έντσο Μαρέσκα.
Η Μάντσεστερ Σίτι ενδέχεται να συναινέσει σε δανεισμό, αλλά θέτει ως όρο την υποχρεωτική αγορά του παίκτη, γεγονός που περιπλέκει τα σχέδια της Μπαρτσελόνα» αναφέρεται στο δημοσίευμα για τον Αλγερινό αμυντικό.