Παπαγιάννης: «Πρέπει να προστατεύσουμε την έδρα μας – Κρίσιμη η άμυνα στην μπάλα»

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Ο Γιώργος Παπαγιάννης στάθηκε στη σημασία της άμυνας και της συγκέντρωσης ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης της Αναντολού Εφές με τη Βίρτους Μπολόνια.

Η Αναντολού Εφές υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια την Παρασκευή (13/11, 19:30) για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Παπαγιάννη να στέκεται στα στοιχεία που θα κρίνουν την αναμέτρηση.

Η τουρκική ομάδα προέρχεται από την ήττα με 95-90 από την Παρί, ενώ με ρεκόρ 4-6 αναζητά την επιστροφή στις νίκες απέναντι στους Ιταλούς, οι οποίοι έχουν τον ίδιο απολογισμό.

Ο Έλληνας σέντερ, που έχει επιστρέψει πρόσφατα στην αγωνιστική δράση έπειτα από μακρά απουσία λόγω τραυματισμού, υπογράμμισε την ανάγκη να προστατεύσει η ομάδα του την έδρα της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική λειτουργία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Προερχόμαστε από μια δύσκολη εβδομάδα. Πρέπει να προστατεύσουμε την έδρα μας απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, που παίζει με ένταση και στα 40 λεπτά.

Από την πλευρά μας, πρέπει να κάνουμε πολύ καλά τα βασικά πράγματα, όπως η άμυνα πάνω στην μπάλα, κάτι που θα είναι καθοριστικό για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Στην επίθεση, πρέπει να φτάνουμε στα σημεία του παρκέ όπου αισθανόμαστε πιο άνετα, ώστε να δημιουργούμε εύκολες ευκαιρίες για καλάθι».