Το χαμένο πέναλτι της Ισλανδίας από τον γιο του Γκούντγιονσεν (vids)

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Στο 62’ η Ισλανδία κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Θορστέινσον από τον Καλογερόπουλο αλλά ευτυχώς για την Εθνική Ελπίδων, δεν προηγήθηκε στο σκορ.

Την εσχάτη των ποινών στην αναμέτρηση για τα play off των προκριματικών του Euro, ανέλαβε να εκτελέσει ο γιος του πρώην παίκτη της ΑΕΚ Έιντουρ Γκούντγιονσεν, Ντάνιελ.

Το σουτ του 20χρονου αστέρα της Ισλανδίας και παίκτη της Μάλμε ήταν άψυχο με αποτέλεσμα ο Μπότης, που πριν από λίγα λεπτά είχε περάσει αλλαγή στον αγώνα, να πέσει στην αριστερή γωνία και να μπλοκάρει τη μπάλα, διατηρώντας έτσι το 0-0.

Ο Ντάνιελ Τρίσταν Γκούντγιονσεν, είναι ο μικρότερος από τους τρεις γιους του Έιντουρ, γεννημένος το 2006, και ολοκλήρωσε τα προκριματικά με 7 τέρματα, στην τρίτη θέση του σχετικού πίνακα των σκόρερ.

Δείτε το χαμένο πέναλτι των Ισλανδών

Αμέσως μετά το πέναλτι μάλιστα, ο Γκούντγιονσεν εμφανώς εκνευρισμένος πήρε κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Αλεξίου ενώ στο 77' έγινε αλλαγή.