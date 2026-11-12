Το χαμένο πέναλτι της Ισλανδίας από τον γιο του Γκούντγιονσεν (vids)

Την εσχάτη των ποινών στην αναμέτρηση για τα play off των προκριματικών του Euro, ανέλαβε να εκτελέσει ο γιος του πρώην παίκτη της ΑΕΚ Έιντουρ Γκούντγιονσεν, Ντάνιελ.
Το σουτ του 20χρονου αστέρα της Ισλανδίας και παίκτη της Μάλμε ήταν άψυχο με αποτέλεσμα ο Μπότης, που πριν από λίγα λεπτά είχε περάσει αλλαγή στον αγώνα, να πέσει στην αριστερή γωνία και να μπλοκάρει τη μπάλα, διατηρώντας έτσι το 0-0.
Ο Ντάνιελ Τρίσταν Γκούντγιονσεν, είναι ο μικρότερος από τους τρεις γιους του Έιντουρ, γεννημένος το 2006, και ολοκλήρωσε τα προκριματικά με 7 τέρματα, στην τρίτη θέση του σχετικού πίνακα των σκόρερ.
Δείτε το χαμένο πέναλτι των Ισλανδών
Αμέσως μετά το πέναλτι μάλιστα, ο Γκούντγιονσεν εμφανώς εκνευρισμένος πήρε κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Αλεξίου ενώ στο 77' έγινε αλλαγή.