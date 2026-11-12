Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ: Αναγκαστική αλλαγή με την Ελπίδων ο Μοναστηρλής (vid)

Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Δημήτρης Μοναστηρλής τέθηκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία στο 58ο λεπτό.

Τα προβλήματα δεν λένε να τελειώσουν στον ΠΑΟΚ, καθώς ένας ακόμα παίκτης αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, αυτή τη φορά σε αγώνα της Εθνικής Ελπίδων.

Ο λόγος για τον Δημήτρη Μοναστηρλή, ο οποίος σε μία ανύποπτη φάση στο 58ο λεπτό του αγώνα με την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ, τέθηκε νοκ άουτ, με τον Μπότη να τον αντικαθιστά.

Μένει να δούμε το μέγεθος του τραυματισμού του 22χρονου κίπερ, ο οποίος αγωνίστηκε ως βασικός στα τρία τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά, την ώρα που ο Γίρι Παβλένκα θα είναι εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο ακόμα μήνες, με τον μόνο διαθέσιμο κίπερ να είναι ο Αντώνης Τσιφτσής.