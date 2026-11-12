Kρίσταλ Πάλας: Τέλος και επίσημα ο Σαζ

Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Πιερ Σαζ στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας.

Ο 47χρονος τεχνικός απολύθηκε από τον αγγλικό σύλλογο μετά από πέντε μήνες, αφήνοντας την ομάδα του Λονδίνου στην τελευταία θέση της Premier League, με επτά βαθμούς σε δέκα αγώνες, και στην 21η θέση της League Phase του Europa League, με πέντε βαθμούς μετά από τέσσερις αγώνες.

Ο Σαζ ανέλαβε το καλοκαίρι το δύσκολο έργο να διαδεχθεί τον πλέον επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία της Κρίσταλ Πάλας, τον Αυστριακό Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση τριών τίτλων (κύπελλο Αγγλίας, Community Shield και Conference League). Ο Γάλλος τεχνικός αποχωρεί με απολογισμό μόλις πέντε νικών σε 16 αγώνες, ενώ ως φαβορί για τη διαδοχή του εμφανίζεται ο Δανός Τόμας Φρανκ.