Σεβίλλη: Ο Τσιάρτας δεν ξεχνιέται – Οι ξεχωριστές ευχές για τα γενέθλιά του (pic)

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Μπορεί να έχουν περάσει 26 χρόνια από την αποχώρησή του, όμως ο Βασίλης Τσιάρτας παραμένει ξεχωριστός για τη Σεβίλλη. Ο ισπανικός σύλλογος θυμήθηκε ξανά τον Έλληνα παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, στέλνοντάς του δημόσια τις ευχές του για τα 54α γενέθλιά του.

Με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο X, η Σεβίλλη ευχήθηκε χρόνια πολλά στον Βασίλη Τσιάρτα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο σπουδαίος Βασίλης Τσιάρτας έχει γενέθλια! Πολλές ευχές!».

Μια κίνηση που αποτυπώνει τον ιδιαίτερο δεσμό ανάμεσα στον Έλληνα πρώην διεθνή και τον σύλλογο της Ανδαλουσίας, ο οποίος εξακολουθεί να τον τιμά περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά την αποχώρησή του.

Ο Τσιάρτας αγωνίστηκε στη Σεβίλλη από το 1996 έως το 2000, καταγράφοντας 139 συμμετοχές και 43 γκολ. Με το εξαιρετικό αριστερό του πόδι, τις εκτελέσεις φάουλ και την ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες, έγινε ένας από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές της εξέδρας.

Η παρουσία του συνέπεσε με μια δύσκολη περίοδο για τον ισπανικό σύλλογο, που γνώρισε δύο υποβιβασμούς. Ωστόσο, ο Έλληνας μέσος παρέμεινε στην ομάδα μετά τον πρώτο και πρωταγωνίστησε στην επιστροφή της στην Primera División το 1999, πετυχαίνοντας δύο γκολ απέναντι στη Βιγιαρεάλ στα μπαράζ ανόδου.

Η εκτίμηση των Ισπανών δεν περιορίζεται σε αναμνήσεις. Η Σεβίλλη έχει δημοσιεύσει επανειλημμένα αφιερώματα και βίντεο με τα γκολ του, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να δέχεται τιμητικές εκδηλώσεις από τους φιλάθλους της.

Σε συνέντευξή του το 2025 είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η Σεβίλλη είναι ένας άλλος κόσμος», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που συνεχίζει να εισπράττει.

Ακόμη και τον Μάρτιο του 2026, ο ισπανικός Τύπος τον παρουσίαζε ως έναν από τους πιο αγαπητούς και χαρακτηριστικούς ποδοσφαιριστές της δεκαετίας του '90.

Η φετινή ευχή γενεθλίων αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση πως ο Βασίλης Τσιάρτας δεν άφησε μόνο γκολ και ασίστ στη Σεβίλλη, αλλά και μια σχέση που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.