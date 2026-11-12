«Θετικά νέα για τον Ίθαν Τόμπσον – Γλίτωσε το κάταγμα και ξεκίνησε θεραπείες»

Ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις της Παρτίζαν αναφορικά με την κατάσταση του Ίθαν Τόμπσον, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως ο Αμερικανός δεν έχει υποστεί κάταγμα μετά τον τραυματισμό του. Ο γκαρντ ξεκίνησε θεραπείες, με την πορεία της αποκατάστασής του να καθορίζει το διάστημα της απουσίας του.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ίθαν Τόμπσον, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Μπασκόνια.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε μια άσχημη πτώση κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην περιοχή του ισχίου και της μέσης. Η εικόνα του μετά το τέλος της αναμέτρησης, όταν αποχώρησε κουτσαίνοντας, είχε προκαλέσει ανησυχία για τη σοβαρότητα της κατάστασής του στις τάξεις της σερβικής ομάδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την «Mozzart Sport», οι πρώτες εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο κάταγμα, με τη διάγνωση να κάνει λόγο κάκωση στο ισχίο και την πλάτη. Μάλιστα, ο Τόμπσον έχει ήδη ξεκινήσει θεραπευτική αγωγή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, η οποία θα δώσει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος και τον χρόνο αποθεραπείας του.