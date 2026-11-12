Κόντρα σε χιονοθύελλα και τραυματισμούς, η Εθνική Ελπίδων έμεινε όρθια μέσα στην Ισλανδία (1-1), με την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 να κρίνεται στη ρεβάνς της Λεωφόρου (16/11 19:00).

Στο χιονισμένο και μακρινό Ρέικιαβικ βρέθηκε η Εθνική Ελπίδων για τα μπαράζ των προκριματικών EURO U21, ψάχνοντας μία νίκη που θα την έφερνε... αγκαλιά με την πρόκριση στην τελική φάση μετά από 25 χρόνια.

Με τον Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια και τους Άλεν, Αλεξίου, Καλογερόπουλο και Κωστούλα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τ' αριστερά προς τα δεξιά. Το δίδυμο στα χαφ θα συγκρότησαν οι Μουζακίτης και Κοντούρης, με τον Αλμύρα σε πιο ελεύθερο ρόλο στο «δέκα». Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Κούτσιας, με τους Παπακανέλλο και Πνευμονίδη στα «φτερά» της επίθεσης.

Με τον Πέτερσον κάτω από τα δοκάρια παρατάχθηκε η Ισλανδία, έχοντας τους Θόρχαλσον, Γιούλιουσον, Άρονσον και Κρίστιανσον στην τετράδα της άμυνας από τ' αριστερά προς τα δεξιά. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Γκούντμουντσον, Ρόμπερτσον και Σίγκουρντσον, ενώ την επιθετική τριάδα αποτέλεσαν οι Γκούντγιονσεν, Ντάντασον και Θόρστεϊνσον, από τ' αριστερά προς τα δεξιά.

Τον πρώτο λόγο οι Ισλανδοί

Εν μέσω χιονοθύελλας και πρωτόγνωρων συνθηκών ήταν αυτονόητο πως οι γηπεδούχοι θα είχαν τον πρώτο λόγο, κάτι που συνέβη στο πρώτο ημίχρονο. Από δύο στημένες φάσεις (8ο και 9ο λεπτό), οι κεφαλιά των Γιούλιουσον και Ντάντασον δεν ανησύχησαν τον Μοναστηρλή.

Πρώτη ευκαιρία για την Ελλάδα στο 14' με τον Κούτσα να γυρίζει στον Πνευμονίδη, το σουτ του οποίου δεν βρήκε στόχο, ενώ κάτι ανάλογο συνέβη επτά λεπτά αργότερα, στην κεφαλιά του Κούτσια.

Είχε προηγηθεί δύο λεπτά νωρίτερα (19') η μεγαλύτερη φάση του ημιχρόνου που άνηκε στους Ισλανδούς, όταν ο Γκούντμουνσον πέρασε δύο αμυντικούς και σούταρε δυνατά, τραντάζοντας το οριζόντιο δοκάρι. Στο 23' ο Νόα Άλεν τέθηκε νοκ άουτ από το υπόλοιπο της αναμέτρησης, με τον Κάτρη να τον αντικαθιστά και το πρώτο ημίχρονο να «κλείνει» με το αδύναμο σουτ του Αλμύρα στο 37', που κατέληξε στην αγκαλιά του Πέτερσον για το 0-0 της ανάπαυλας.

Χαμένο πέναλτι, δύο γκολ και η πρόκριση θα κριθεί στην Αθήνα

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά ισορροπημένο, με τους Ισλανδούς παρ' όλα αυτά να χάνουν δύο κλασσικές ευκαιρίες και την Εθνική να μένει... όρθια κόντρα σε συνθήκες και τραυματισμούς. Στο 52' το αδύναμο διαγώνιο σουτ του Κούτσια κατέληξε στην αγκαλιά του Πέτερσον, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Ντάντασον αστόχησε από κοντά.

Και κάπου εκεί ήρθε και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για τη Γαλανόλευκη, με τον Δημήτρη Μοναστηρλή να τίθεται νοκ άουτ με πρόβλημα -πιθανότατα στον προσαγωγό- και τον Μπότη να τον αντικαθιστά εσπευσμένα. Στο 61' ο Θορστέινσον ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Καλογερόπουλο, αλλά ο Γκούντγιονσεν σε μία κάκιστη εκτέλεση έδωσε το δικαίωμα στον Μπότη να μπλοκάρει και να κρατήσει πανηγυρικά το 0-0.

Με τη συμπλήρωση 70 λεπτών ο Άρονσον με κεφαλιά από την μικρή περιοχή «κατάφερε» να αστοχήσει, με την Εθνική -παρά τα προβλήματα- να κρατάει την πολύτιμη ισοπαλία. Στο 77' καταγράφηκε ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία των παικτών του Ταουσιάνη με την προβολή του Αλμύρα να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Πέτερσον.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι το 0-0 θα ήταν και το τελικό σκορ, οι Ισλανδοί «χτύπησαν» στο 90ο λεπτό, όταν ο Θορστέινσον σέντραρε άψογα από τα δεξιά και ο Μικάελσον με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους.

Μόνο που οι... Έλληνες διεθνείς δεν τα παράτησαν ούτε τότε. Δύο αναγκαστικές αλλαγές, πλαστικός χλοοτάπητας, χιονοθύελλα και γκολ «χρυσάφι» στο 90+2'. Ο Παπακανέλλος έκανε ένα διαγώνιο σουτ, ο Μικάλεσον (που είχε ανοίξει το σκορ) έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του και 1-1 για την Ελλάδα που δεν λύγισε λεπτό. Τελικό 1-1 σε ένα... αξέχαστο παιχνίδι και all in στην Αθήνα.

Ο επαναληπτικός που θα κρίνει και την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα (16/11 19:00) στο «Απ. Νικολαΐδης».

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ισλανδία Κ21: Πέτερσον, Θόρχαλσον, Γιούλιουσον, Αρονσον, Κρίστιανσον, Γκούντμουντσον(78' Κόσιτς), Ρόμπερτσον, Σίγκουρντσον, Γκούντγιονσεν(78' Μικάελσον), Θορστάινσον, Ντάντασον(71' Άντρεσον)

Ελλάδα Κ21: Μοναστηρλής(58' Μπότης), Κωστούλας, Άλεν(23' Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κοντούρης, Μουζακίτης, Αλμύρας(80' Κυριόπουλος), Πνευμονίδης, Παπακανέλλος(58' Σμυρλής), Κούτσιας(80' Μύθου)