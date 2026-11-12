Το 1-0 της Ισλανδίας από τον Μικάελσον - Ισοφάρισε η Εθνική στις καθυστερήσεις (vids)

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Στο 89’ η Ισλανδία άνοιξε το σκορ αλλά "γαλανόλευκη" ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους σε μία εβδομάδα στη Λεωφόρο

Η Ισλανδία άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Μικάλεσον από τη γραμμή της μικρής περιοχής μετά από σέντρα από δεξιά.

«Απάντησε» για την Εθνική ο Παπακανέλλος με πλασέ στο 90+2’ κι ενώ η μπάλα βρήκε στον Μικάελσον και άλλαξε πορεία.