Το 1-0 της Ισλανδίας από τον Μικάελσον - Ισοφάρισε η Εθνική στις καθυστερήσεις (vids)

Η Ισλανδία άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Μικάλεσον από τη γραμμή της μικρής περιοχής μετά από σέντρα από δεξιά.
«Απάντησε» για την Εθνική ο Παπακανέλλος με πλασέ στο 90+2’ κι ενώ η μπάλα βρήκε στον Μικάελσον και άλλαξε πορεία.
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Η Ισλανδία άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Μικάλεσον από τη γραμμή της μικρής περιοχής μετά από σέντρα από δεξιά.
«Απάντησε» για την Εθνική ο Παπακανέλλος με πλασέ στο 90+2’ κι ενώ η μπάλα βρήκε στον Μικάελσον και άλλαξε πορεία.