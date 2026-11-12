Ολλανδία χωρίς Φαν Ντάικ: Τι δείχνουν οι αριθμοί πριν από την Ελλάδα

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Πόσο επηρεάζονται οι «Οράνιε» όταν στερούνται τον αρχηγό τους; Το SDNA έχει την προϊστορία των αναμετρήσεων από τις οποίες απουσίασε ο πολύπειρος στόπερ της Λίβερπουλ και τα συμπεράσματα ενόψει της αναμέτρησης (13/11) με την «γαλανόλευκη» στο Άμστερνταμ.

Χωρίς τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ θα υποδεχθεί η Ολλανδία την Ελλάδα την Παρασκευή (13/11) στο Άμστερνταμ, καθώς ο αρχηγός της Λίβερπουλ τέθηκε εκτός αποστολής λόγω προβλήματος φυσικής κατάστασης.

Ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός έπιασε τις 100 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της χώρας του, αποτελώντας εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς για τους «οράνιε».

Η εμπειρία, η αποτελεσματικότητα στις εναέριες μονομαχίες και κυρίως η ηγετική παρουσία τον καθιστούν έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της ολλανδικής ομάδας.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν η Ολλανδία αγωνίζεται χωρίς εκείνον;

Η καταγραφή των αναμετρήσεων από τις οποίες απουσίασε και ήταν εκτός αποστολής (λόγω τραυματισμών, ή ξεκούρασης) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει του αγώνα με την Εθνική Ελλάδας.

Οι τραυματισμοί του 2017 και του 2018

Το 2017 ο Φαν Ντάικ αντιμετώπισε πρόβλημα στον αστράγαλο, με αποτέλεσμα να χάσει επτά αναμετρήσεις της Εθνικής Ολλανδίας. Σε αυτό το διάστημα οι «οράνιε» σημείωσαν τέσσερις νίκες και γνώρισαν τρεις ήττες.

Τον Οκτώβριο του 2018, ένα κάταγμα πλευράς τον κράτησε εκτός από το φιλικό με το Βέλγιο, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1.

Η μεγάλη απουσία λόγω ρήξης χιαστού

Η μεγαλύτερη δοκιμασία στην καριέρα του Ολλανδού αμυντικού ήρθε τον Οκτώβριο του 2020, όταν υπέστη ρήξη χιαστού σε αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Έβερτον.

Ο σοβαρός τραυματισμός τον κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός δράσης, στερώντας του και τη συμμετοχή στο Euro 2020, που διεξήχθη το καλοκαίρι του 2021.

Στις 12 αναμετρήσεις της Εθνικής Ολλανδίας ο απολογισμός ήταν οκτώ νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες για τους «οράνιε».

Παρά την απώλεια του βασικού της αμυντικού ηγέτη, η ολλανδική ομάδα κατάφερε να διατηρήσει θετικό πρόσημο στα αποτελέσματά της.

Τέσσερα παιχνίδια (ξεκούρασης) χωρίς ήττα

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι περιπτώσεις στις οποίες ο Φαν Ντάικ έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης.

Τον Ιούνιο του 2022 δεν αγωνίστηκε σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις του Nations League. Η Ολλανδία επικράτησε δύο φορές της Ουαλίας, με 2-1 εκτός έδρας και 3-2 εντός, ενώ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Πολωνία.

Παρότι παρέμειναν αήττητοι, οι «Οράνιε» δέχθηκαν συνολικά πέντε γκολ στα συγκεκριμένα παιχνίδια, χωρίς να διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους.

Η τέταρτη καταγεγραμμένη απουσία λόγω ξεκούρασης σημειώθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2024, όταν η Ολλανδία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Έτσι, στις τέσσερις αυτές αναμετρήσεις, οι Ολλανδοί κατέγραψαν δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, με οκτώ γκολ υπέρ και έξι κατά.

Ο απολογισμός των 24 αγώνων

Σύμφωνα με την καταγραφή των αποτελεσμάτων από τις αναμετρήσεις που έχασε ο Φαν Ντάικ λόγω τραυματισμών ή ξεκούρασης, η Ολλανδία έχει απολογισμό 14 νίκες, πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες σε 24 παιχνίδια.

Το ποσοστό νικών φτάνει το 58,3%, ενώ οι «Οράνιε» απέφυγαν την ήττα στις 19 από τις 24 αναμετρήσεις.

Πρόκειται για στοιχεία που δείχνουν ότι η ολλανδική ομάδα έχει καταφέρει να ανταποκριθεί σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς τον αρχηγό της, αν και οι αγώνες αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους, αντιπάλους και αγωνιστικές συνθήκες.

Το αν θα καταφέρει να διατηρήσει αυτή την αποτελεσματικότητα απέναντι και στην Εθνική Ελλάδας, θα φανεί το βράδυ της Παρασκευής (13/11) στο Άμστερνταμ.