Μεταγραφική «βόμβα» με Ντε Μπρόινε: Η Αϊντχόφεν ξεκίνησε επαφές για τον Βέλγο!

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Η Αϊντχόφεν εξετάζει την απόκτηση του Κέβιν Ντε Μπρόινε από τη Νάπολι τον Ιανουάριο, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες επαφές. Οι γνωστοί δημοσιογράφοι Ματέο Μορέτο και Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον των Ολλανδών.

Μία μεταγραφή που θα προκαλούσε αίσθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εξετάζει η Αϊντχόφεν, η οποία έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, με ορίζοντα τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο αποκάλυψε ότι ο ολλανδικός σύλλογος έχει ήδη επικοινωνήσει με το περιβάλλον του 35χρονου Βέλγου, προκειμένου να διερευνήσει τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μιλώντας μαζί με τον Μορέτο στο YouTube, επιβεβαίωσε τις επαφές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ολοκλήρωση της μεταγραφής απέχει ακόμη αρκετά.

Καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να παίξει η επιθυμία του ποδοσφαιριστή, καθώς η μετακόμιση στην Ολλανδία θα του επέτρεπε να βρίσκεται πιο κοντά στην πατρίδα του, συνεχίζοντας παράλληλα να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

Το ενδιαφέρον επιβεβαιώνεται και από την Ολλανδία. Ο δημοσιογράφος Ρικ Έλφρινκ της Eindhovens Dagblad αναφέρει ότι έχουν πραγματοποιηθεί επαφές σε υψηλό επίπεδο και ότι η Αϊντχόφεν διατηρεί ελπίδες για την απόκτηση του Βέλγου.

Στο οικονομικό σκέλος, οι υψηλές αποδοχές του Ντε Μπρόινε αποτελούν σημαντική παράμετρο, ενώ παραμένει άγνωστο αν η Νάπολι θα συναινέσει στην παραχώρησή του.

Παράλληλα, και άλλοι σύλλογοι παρακολουθούν την περίπτωσή του, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία.

Το βέβαιο είναι ότι η Αϊντχόφεν επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του Ιανουαρίου.