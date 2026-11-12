Μεταγραφική «βόμβα» με Ντε Μπρόινε: Η Αϊντχόφεν ξεκίνησε επαφές για τον Βέλγο!

Μία μεταγραφή που θα προκαλούσε αίσθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εξετάζει η Αϊντχόφεν, η οποία έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, με ορίζοντα τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο αποκάλυψε ότι ο ολλανδικός σύλλογος έχει ήδη επικοινωνήσει με το περιβάλλον του 35χρονου Βέλγου, προκειμένου να διερευνήσει τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας.
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μιλώντας μαζί με τον Μορέτο στο YouTube, επιβεβαίωσε τις επαφές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ολοκλήρωση της μεταγραφής απέχει ακόμη αρκετά.
Καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να παίξει η επιθυμία του ποδοσφαιριστή, καθώς η μετακόμιση στην Ολλανδία θα του επέτρεπε να βρίσκεται πιο κοντά στην πατρίδα του, συνεχίζοντας παράλληλα να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.
Το ενδιαφέρον επιβεβαιώνεται και από την Ολλανδία. Ο δημοσιογράφος Ρικ Έλφρινκ της Eindhovens Dagblad αναφέρει ότι έχουν πραγματοποιηθεί επαφές σε υψηλό επίπεδο και ότι η Αϊντχόφεν διατηρεί ελπίδες για την απόκτηση του Βέλγου.
Στο οικονομικό σκέλος, οι υψηλές αποδοχές του Ντε Μπρόινε αποτελούν σημαντική παράμετρο, ενώ παραμένει άγνωστο αν η Νάπολι θα συναινέσει στην παραχώρησή του.
Παράλληλα, και άλλοι σύλλογοι παρακολουθούν την περίπτωσή του, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία.
Το βέβαιο είναι ότι η Αϊντχόφεν επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του Ιανουαρίου.