Πανιώνιος: Ανακοίνωσε Κοροπούλη που επιστρέφει στον «κυανέρυθρο» πάγκο

Οι Νεοσμυρνιώτες ανακοίνωσαν το απόγευμα της Πέμπτης, την πρόσληψη του Δημήτρη Κοροπούλη, με τον 47χρονο Έλληνα τεχνικό να επιστρέφει στην οικογένεια του Πανιωνίου, έχοντας διατελέσει κατά το παρελθόν προπονητής της πρώτης ομάδας καθώς επίσης και των τμημάτων υποδομής.

Την Παρασκευή, θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τον Πανιώνιο και θα ντεμπουτάρει στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β'.





Αναλυτικά η ανακοίνωση των «κυανέρυθρων»:



«Η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Κοροπούλη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.



Ο 47χρονος τεχνικός επιστρέφει στον Πανιώνιο, έχοντας υπηρετήσει τον Σύλλογο στο παρελθόν τόσο ως προπονητής της πρώτης ομάδας όσο και των τμημάτων υποδομής.



Στη συνέχεια της προπονητικής του πορείας εργάστηκε στον Παναθηναϊκό, αρχικά ως βοηθός προπονητή στη δεύτερη ομάδα και έπειτα ως πρώτος προπονητής της Κ19, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 ανέλαβε και την τεχνική καθοδήγηση της πρώτης ομάδας ως υπηρεσιακός προπονητής.



Τον καλωσορίζουμε ξανά στην οικογένεια του Πανιωνίου και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του».