Σε ρυθμούς... ΠΑΟΚ-Παρτιζάν η Τούμπα! (vid)

Σε ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μεσημέρι θέλει να μετατρέψει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Τούμπα, ετοιμάζοντας μια σειρά από δράσεις και εκπλήξεις για τους φίλους του Δικεφάλου.

Το γιορτινό πρόγραμμα θα αρχίσει αρκετές ώρες πριν από τη σέντρα, καθώς από τις 12:00 το μεσημέρι θα στηθεί ένα μεγάλο event έξω από το γήπεδο, με πρωταγωνιστές μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας. Την παρουσίαση των εκδηλώσεων θα αναλάβει ο Γιώργος Μαυρίδης, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μουσική, παιχνίδια, διαγωνισμούς, ποδοσφαιρικές δοκιμασίες και αρκετές εκπλήξεις.

Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις θα έχει η Fan Zone, η οποία θα φιλοξενηθεί στον περιβάλλοντα χώρο της Τούμπας. Εκεί, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν από κοντά ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να εξασφαλίσουν αυτόγραφα, σε μια ευκαιρία άμεσης επαφής με τους πρωταγωνιστές της αγαπημένης τους ομάδας.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ετοιμάσει περισσότερα από 1.000 δώρα για τους επισκέπτες. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται ασπρόμαυρες φανέλες, αντίτυπα του EA SPORTS FC 27, δωροεπιταγές και πολλά ακόμη δώρα με το σήμα του Δικεφάλου.

Στόχος είναι η αναμέτρηση με την Παρτιζάν να αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα φιλικό παιχνίδι, δίνοντας την ευκαιρία στις οικογένειες και στους φίλους του ΠΑΟΚ να βρεθούν από νωρίς στην Τούμπα και να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη ασπρόμαυρη γιορτή.

Έτσι, το Σάββατο η Τούμπα θα φορέσει τα γιορτινά της, με τις δράσεις να πλαισιώνουν την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Παρτιζάν και να δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα εντός και εκτός γηπέδου.