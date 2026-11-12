Ικανοποίηση στον ΠΣΑΚΚ για το «όχι» Βρούτση στους επτά ξένους της GBL

Την ικανοποίησή του για τη θέση του Γιάννη Βρούτση σχετικά με τον αριθμό των ξένων παικτών στη GBL εξέφρασε ο ΠΣΑΚΚ, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας των Ελλήνων καλαθοσφαιριστών.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών (ΠΣΑΚΚ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει τη δημόσια τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αναφορικά με τον αριθμό των ξένων παικτών στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος, ο Γιάννης Βρούτσης ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά πως δεν θα υπάρξει δυνατότητα συμμετοχής επτά ξένων παικτών στη GBL την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εξέλιξη που βρίσκει σύμφωνο τον ΠΣΑΚΚ.

Ο ΠΣΑΚΚ επανέλαβε ότι η μη αύξηση του αριθμού των ξένων αποτελεί πάγια θέση του, ενώ κάλεσε όλους τους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ να τοποθετηθούν δημόσια επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΚΚ:

«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, εκφράζει την ικανοποίησή του, για τη δημόσια τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος για μια ακόμη φορά ξεκαθάρισε, πως δεν θα υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχής 7 ξένων στο πρωτάθλημα της GBL για την επόμενη χρονιά.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, τόσο τον κύριο Βρούτση, όσο και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι βαδίζουν στον ίδιο δρόμο με εμάς, με προορισμό την...ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ! Διότι η ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ, περνάει και μέσα από την προστασία και την ανάδειξη του Έλληνα καλαθοσφαιριστή.

Η μη αύξηση των ξένων στο πρωτάθλημα της GBL, αποτελεί πάγια θέση του Συνδέσμου μας και καλούμε όλους τους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ, να τοποθετηθούν επί του θέματος».