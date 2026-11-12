Ταουσιάνης: «Κρατάμε την αποφασιστικότητα μας στις δύσκολες καιρικές συνθήκες»

Ευχαριστημένος από το γεγονός ότι η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες του αγώνα και να σταθεί όρθια στο χιονισμένο συνθετικό χορτάρι του γηπέδου στο Ρέικιαβικ, ήταν μετά τη λήξη του αγώνα play off με την Ισλανδία (1-1) για την πρόκριση στην τελική φάση του EURO, ο Γιάννης Ταουσιάνης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού:

«Όλα σήμερα ήταν έξω από τα δικά μας χαρακτηριστικά, αυτά που έχουμε ως ομάδα, αλλά επιβάλλεται όταν μπαίνεις να δώσεις έναν αγώνα να δώσεις το παρών και να δείξεις συνέπεια και στα στοιχεία που συναντάς. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι βγάλαμε πάθος, βγάλαμε αποφασιστικότητα σε ένα παιχνίδι που απαιτούσε πολλές μονομαχίες, άμεσο παιχνίδι και δεύτερες μπάλες, με έναν εξαιρετικά δύσκολο αντίπαλο που ξέρει πολύ καλά να παίζει αυτό το παιχνίδι των άμεσων επιθέσεων και καταφέραμε τουλάχιστον να ισοφαρίσουμε. Έχω να κρατήσω το ότι πέρα από τα χαρακτηριστικά που έχουμε όσον αφορά την ποιότητα και το πλάνο παιχνιδιού μας, μπορέσαμε σε αυτές τις συνθήκες να αντεπεξέλθουμε.

Όταν αγωνίζεσαι σε τέτοιο γήπεδο το οποίο εγκυμονεί πάντα τον κίνδυνο του λάθους, αυτό πρέπει να αποφύγεις, τα πολλά λάθη και να πας σε μια διαδικασία πιο σίγουρων επιθέσεων.

Δεν υπήρχε απογοήτευση από το γεγονός ότι δεν πήραμε την απευθείας πρόκριση, υπήρχε όμως μια στιγμιαία πικρία γιατί είχαμε κάνει πολλά πράγματα μέχρι εκεί και ήμασταν τόσο κοντά, αλλά αυτό ξεπεράστηκε άμεσα, είχαμε μπει ήδη στη διαδικασία του σημερινού αγώνα, γιατί δεν κερδίζεις και τίποτα αν μείνεις...πίσω».