Ρεάλ Μαδρίτης: «Όχι» του Γκιουλέρ στα 8 εκατ. ευρώ – Η Παρί ετοιμάζει πρόταση 200 εκατ.!

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Ο Αρντά Γκιουλέρ φέρεται να απέρριψε πρόταση πρόωρης ανανέωσης από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την Παρί Σεν Ζερμέν να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να εμφανίζεται διατεθειμένη να δαπανήσει 200 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Αρντά Γκιουλέρ στη Ρεάλ Μαδρίτης φέρνει στο προσκήνιο δημοσίευμα του τουρκικού Ajansspor, το οποίο υποστηρίζει ότι ο 21χρονος μεσοεπιθετικός απέρριψε πρόταση πρόωρης ανανέωσης του συμβολαίου του.

Ο Τούρκος διεθνής δεσμεύεται με τη «βασίλισσα» έως τον Ιούνιο του 2029, ωστόσο η διοίκηση των Μαδριλένων επιθυμεί να εξασφαλίσει την παραμονή του για περισσότερα χρόνια, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που φέρονται να αγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη πρόταση, σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, δεν έγινε αποδεκτή από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Η Παρί μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι

Την ίδια στιγμή, η Παρί Σεν Ζερμέν εμφανίζεται έτοιμη να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, προσφέροντας στον Γκιουλέρ ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο.

Οι Παριζιάνοι φέρονται διατεθειμένοι να του προσφέρουν 22 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό σχεδόν τριπλάσιο από εκείνο που φέρεται να πρότεινε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, το δημοσίευμα κάνει λόγο για πρόθεση της γαλλικής ομάδας να καταθέσει πρόταση που θα μπορούσε να φτάσει τα 200 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, σε μια κίνηση που, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές συμφωνίες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την απόρριψη της πρότασης ανανέωσης ή για την κατάθεση προσφοράς από την Παρί.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να διατηρεί τον ποδοσφαιριστή στο δυναμικό της με συμβόλαιο έως το 2029, γεγονός που της επιτρέπει να διαχειριστεί τις διαπραγματεύσεις χωρίς άμεση πίεση από τη λήξη της συνεργασίας τους.