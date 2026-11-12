Νεφέλη Μπιλανάκου: Η αντίφαση της ΚΟΕ – Την παρουσίαζε ως πρότυπο μαθήτριας και πρωταθλήτριας, τώρα την αφήνει εκτός!

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Πριν από λίγους μήνες, η ΚΟΕ εξυμνούσε την προσπάθεια της 16χρονης Νεφέλης Μπιλανάκου να συνδυάζει σχολείο και πρωταθλητισμό. Σήμερα, η νεαρή κολυμβήτρια βρίσκεται εκτός των προπονητικών κλιμακίων της Εθνικής, μετά την απουσία της από καμπ προετοιμασίας λόγω σχολικών υποχρεώσεων.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2026, η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας δημοσίευσε αφιέρωμα στη Νεφέλη Μπιλανάκου, παρουσιάζοντας μία από τις σημαντικότερες ελπίδες της ελληνικής κολύμβησης. Ξεχωριστή θέση στο κείμενο είχε το εξαντλητικό καθημερινό πρόγραμμά της, που περιλάμβανε πρωινή και απογευματινή προπόνηση, σχολείο, γυμναστήριο και διάβασμα μέχρι τις 22:30.

Η Ομοσπονδία αναφερόταν ακόμη στις εξαιρετικές σχολικές επιδόσεις της στα θεωρητικά μαθήματα και στην επιθυμία της να σπουδάσει ψυχολογία.

Εννέα μήνες αργότερα, η ίδια αθλήτρια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σκληρή απόφαση.

Η απόφαση και η εξήγηση της 16χρονης

Στη συνεδρίαση της 20ής Οκτωβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕ αποφάσισε ομόφωνα την απομάκρυνσή της από τα ανανεωμένα προπονητικά κλιμάκια για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η απόφαση συνδέθηκε με τη μη τήρηση του ομοσπονδιακού σχεδιασμού και τη μη συμμετοχή της στο Eurocamp της Γαλλίας, που είχε προγραμματιστεί από τις 23 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

Η Μπιλανάκου, μαθήτρια πλέον της Β΄ Λυκείου, εξήγησε δημόσια ότι η απουσία της οφειλόταν αποκλειστικά στις αυξημένες σχολικές υποχρεώσεις της και όχι σε έλλειψη ενδιαφέροντος για την κολύμβηση ή την Εθνική ομάδα.

«Θεωρώ άδικο μια αθλήτρια να καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην εκπαιδευτική της πορεία και στην αθλητική της εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης.

Η επιστολή της οικογένειας και τα αναπάντητα ερωτήματα

Με επιστολή της, η οικογένεια της Νεφέλης Μπιλανάκου ζητά εξηγήσεις από την ΚΟΕ για την απόφαση να τεθεί η 16χρονη πρωταθλήτρια εκτός των προπονητικών κλιμακίων της Εθνικής. Οι γονείς θέτουν ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν, κατά πόσο συνεκτιμήθηκαν οι σχολικές υποχρεώσεις της κόρης τους και εάν υπήρξε η απαιτούμενη αναλογικότητα στην αντιμετώπιση μιας ανήλικης αθλήτριας. Παράλληλα, ζητούν διαφάνεια, ίση μεταχείριση και επανεξέταση της απόφασης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιδιώκουν προνομιακή μεταχείριση. Το βασικό ερώτημα παραμένει: Πώς μπορεί μια αθλητική ομοσπονδία να ενθαρρύνει τους νέους να συνδυάζουν εκπαίδευση και πρωταθλητισμό, όταν μια τέτοια προσπάθεια καταλήγει να συνδέεται με τον αποκλεισμό τους από τον προπονητικό σχεδιασμό;

Η θέση της ΚΟΕ

Η ΚΟΕ, στο σκεπτικό της απόφασής της, υποστηρίζει ότι η Νεφέλη Μπιλανάκου επέλεξε διοργανώσεις «σε αντίθεση με τον Ομοσπονδιακό σχεδιασμό», επικαλούμενη συγκεκριμένα άρθρα του Κανονισμού Εθνικών Ομάδων 2025. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, με μία αποχή λόγω ιδιότητας, ενώ η Ομοσπονδία τονίζει ότι δεν επιτρέπεται να παραβιάζονται ο σχεδιασμός και οι αρχές της ίσης μεταχείρισης των αθλητών μέσω προσωπικών επιλογών.

Τα πανελλήνια ρεκόρ και η μεγάλη αντίφαση

Η αγωνιστική πορεία της 16χρονης κάνει την υπόθεση ακόμη πιο αξιοσημείωτη.

Τον Απρίλιο σημείωσε 25.12 στα 50 μέτρα ελεύθερο, καταρρίπτοντας τα πανελλήνια ρεκόρ κορασίδων, νεανίδων και νέων γυναικών. Τον Ιούλιο κατέλαβε την έκτη θέση στον τελικό του ίδιου αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων.

Στις 31 Οκτωβρίου πέτυχε 26.54 στα 50 μέτρα πεταλούδα σε πισίνα 25 μέτρων, σημειώνοντας τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ ακολούθησαν νέα ρεκόρ κορασίδων στα 100 μέτρα πεταλούδα και στα 50 μέτρα ελεύθερο.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι εύλογο: Πώς γίνεται η Ομοσπονδία να αναδεικνύει δημόσια την προσπάθεια μιας ανήλικης αθλήτριας να συνδυάζει μόρφωση και πρωταθλητισμό και, λίγους μήνες αργότερα, να την αφήνει εκτός προπονητικών κλιμακίων έπειτα από απουσία που η ίδια αποδίδει στο σχολείο;

Η απόφαση δεν αποτελεί μόνιμο αποκλεισμό από την Εθνική ομάδα. Αναδεικνύει, όμως, ένα ουσιαστικό ζήτημα: πόσο χώρο αφήνει ο πρωταθλητισμός υψηλού επιπέδου στην εκπαίδευση των ανήλικων αθλητών;

Το μήνυμα προς τα νέα παιδιά και τους γονείς τους

Πέρα από την περίπτωση της Μπιλανάκου, η απόφαση της ΚΟΕ δημιουργεί έναν ακόμη προβληματισμό. Τι μήνυμα στέλνει σε ένα παιδί που ονειρεύεται να φορέσει το εθνόσημο, αλλά δεν θέλει να εγκαταλείψει τις σπουδές του; Και πώς μπορεί να την αντιμετωπίσει ένας γονιός που καλείται να στηρίξει ταυτόχρονα την αθλητική και τη σχολική πορεία του παιδιού του;

Η συνέπεια στις υποχρεώσεις μιας εθνικής ομάδας είναι αναμφίβολα σημαντική. Εξίσου σημαντική, όμως, είναι η δυνατότητα των ανήλικων αθλητών να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους χωρίς να αισθάνονται ότι η μία επιλογή ακυρώνει την άλλη.

Ο αθλητισμός οφείλει να εμπνέει τα παιδιά να κυνηγούν τα όνειρά τους, όχι να τα φέρνει μπροστά στο δίλημμα της πισίνας ή της σχολικής αίθουσας. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο ερώτημα που αφήνει πίσω της η υπόθεση της 16χρονης πρωταθλήτριας.