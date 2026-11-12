Η ΑΕΚ παίρνει ήδη περισσότερα από τους τρεις σέντερ-φορ της, σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό 

Η ΑΕΚ έχει την κορυφαία επίθεση στο πρωτάθλημα με ματς λιγότερο και παράλληλα παίρνει ήδη 23 γκολ από τους τρεις σέντερ φορ της: Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι σε όλες τις διοργανώσεις, που είναι η καλύτερη επίδοση σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 22 τέρματα από τους Ντέσερς (17 συμμετοχές, 10 γκολ, σκοράρει ανά 82'), Τεττέη (18 συμμετοχές, 7 γκολ, σκοράρει ανά 171'), Ραστόντερ (18 συμμετοχές, 4 γκολ, σκοράρει ανά 135'), Λιβάι Γκαρσία (17 συμμετοχές, 1 γκολ), έπεται ο ΠΑΟΚ με 12 από τους Εντιαγέ (15 συμμετοχές, 6 γκολ, σκοράρει ανά 181'), Μπανζά (6 συμμετοχές, 3 γκολ, σκοράρει ανά 101'), Μύθου (13 συμμετοχές, 3 γκολ, σκοράρει ανά 200') και μετά είναι ο Ολυμπιακός με 10 από τους Γκονζάλες (16 συμμετοχές, 6 γκολ, σκοράρει ανά 96'), Μουαντιλμαντζί (7 συμμετοχές, 2 γκολ, σκοράρει ανά 177'), Γιάρεμτσουκ (10 συμμετοχές, 1 γκολ) και Ελ Καμπί (5 συμμετοχές, 1 γκολ) με τον Μαροκινό φυσικά, να έχει χάσει μεγάλο μέρος λόγω του πολύ σοβαρού τραυματισμού του.

Για την ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το γεγονός, πως έχει στις τάξεις της αυτήν την τριάδα των σέντερ-φορ. Μια τριάδα που πέρυσι, με τα 32 γκολ που πέτυχε σε όλες τις διοργανώσεις (21 ο Γιόβιτς, 6 ο Βάργκα και 5 Ζίνι) έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και φυσικά, στην πορεία μέχρι τους 8 του UEFA Conference League. Οι τρεις τους φέτος έχουν ήδη 23 τέρματα από τα 43 σύνολο που έχει πετύχει η ομάδα σε πρωτάθλημα, κύπελλο και CL και μοιάζει δεδομένο πως θα ξεπεράσουν την περσινή επίδοση.

Είναι βασική προϋπόθεση με τον τρόπο που παίζει η ΑΕΚ και τον σχηματισμό (4-4-2) που επιλέγει ο Μάρκο Νίκολιτς, οι τρεις σέντερ-φορ να συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς. Διότι καλά και σημαντικά τα γκολ από τις πίσω γραμμές, αλλά για να κανείς πρωταθλητισμό και να φτάσεις μέχρι τέλους στη διεκδίκηση του τίτλου χρειάζεσαι φορ με προσφορά στο σκοράρισμα. Και η Ένωση με την παρουσία του Γιόβιτς, του Βάργκα και του Ζίνι αναμφίβολα διαθέτει μια τριάδα που είναι και παραγωγική αλλά και ταιριαστή μεταξύ της, με διαφορετικού τύπου σέντερ-φορ για όλες τις περιστάσεις. Μάλιστα οι δύο πρώτοι βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ μέχρι τώρα στην Super League με τον Ούγγρο να μετρά 6 τέρματα σε 7 αγώνες και τον Σέρβο 5 σε 9.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βάργκα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας με τους ποδοσφαιριστές που χρειάζονται τα λιγότερα λεπτά συμμετοχής για να σκοράρουν, καθώς βρίσκει δίχτυα κάθε 96 λεπτά. Μοναδικός παίκτης που τον ξεπερνά είναι ο Ντέσερς, ο οποίος έχει εντυπωσιακό μέσο όρο ενός γκολ ανά 82 λεπτά συμμετοχής! Ο Γιόβιτς από την πλευρά του σκοράρει ένα γκολ κάθε 168' λεπτά ενώ ο Ζίνι κάθε 159'. Πάντα αυτοί οι αριθμό αφορούν όλες τις διοργανώσεις με την ΑΕΚ θυμίζουμε να συμμετέχει φέτος στο Champions League που σίγουρα ανεβάζει το το επίπεδο δυσκολίας.

Αναλυτικά οι αριθμοί στο σκοράρισμα των τριών σέντερ-φορ της ΑΕΚ: