Άρης: Η επιθετική «μεταμόρφωση» του Μοκόκα

O Άνταμ Μοκόκα βρίσκει ρυθμό επιθετικά και γίνεται σημαντικός πόλος στο μπροστά μέρος του παρκέ για τον Άρη.

O Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ δεν αποκτήθηκε από τους κιτρινόμαυρους το καλοκαίρι για να αποτελέσει τον επιθετικό ηγέτη της ομάδας, αλλά για να προσφέρει πρωτίστως αμυντικά χάρη στο δυνατά του σωματικά χαρακτηριστικά.

Προερχόμενος από δύο πανομοιότυπες χρονιές με την Κλουζ (2024-25)και την Μπουργκ (2025-26), όπου είχε 12 πόντους κατά μέσο όρο και με τους Τολιόπουλο και Μόργκαν στο ρόστερ του Άρη, δεν περίμενε κανείς από τον Μοκόκα να βγαίνει μπροστά επιθετικά.

Ωστόσο, στα τελευταία του ματς δείχνει να… ξεκλειδώνει και επιθετικά. Κόντρα στη Ρίγα Ζέλι το βράδυ της Τετάρτης (11/11) ήταν μαζί με τον Μόργκαν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 19 πόντους και 3/8 τρίποντα, έχοντας επιπλέον 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Αυτό, μάλιστα, ήταν το τέταρτο από τα πέντε τελευταία του παιχνίδια, που είναι διψήφιος σε σκορ, μετρώντας σε αυτά 12,6 πόντους κατά μέσο όρο. Έχει καταφέρει δηλαδή στα πέντε πιο πρόσφατα ματς, σχεδόν να τριπλασιάσει τα παραγωγικά του νούμερα, αφού στα πρώτα οκτώ ματς της σεζόν είχε 4,6 πόντους ανά παιχνίδι.