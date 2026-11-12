Κρίσταλ Πάλας, Σπόρτινγκ και Μίλαν στην «Johan Cruijff Arena»

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Ευρωπαϊκό «σαφάρι» στο Ολλανδία – Ελλάδα, με αρκετούς…κατασκόπους να έχουν κάνει «ρεζερβέ» στο Άμστερνταμ. Οι επιβεβαιωμένες παρουσίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA.

Δεν θα είναι μόνο οι φίλαθλοι των δύο Εθνικών ομάδων εκείνοι που θα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη «Johan Cruijff Arena» το βράδυ της Παρασκευής (13/11).

Η αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Ελλάδα στο Άμστερνταμ έχει κινητοποιήσει αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, οι οποίοι έχουν ήδη φροντίσει να εξασφαλίσουν θέσεις για τους εκπροσώπους τους προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι.

Άλλωστε, πρόκειται για μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τα τμήματα σκάουτινγκ να αξιολογήσουν ποδοσφαιριστές σε μια διεθνή αναμέτρηση.

Κρίσταλ Πάλας, Σπόρτινγκ και Μίλαν

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, ανάμεσα στους συλλόγους που έχουν προγραμματίσει την παρουσία απεσταλμένων τους στις εξέδρες, βρίσκονται η Κρίσταλ Πάλας, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Μίλαν.

Η συγκεκριμένη τριάδα δεν εξαντλεί τη λίστα, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν κάνει τις απαραίτητες κρατήσεις, με την παρουσία αρκετών...κατασκόπων να αναμένεται στη «Johan Cruijff Arena».

Το (ελληνικό) ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς στο ρόστερ της πορτογαλικής ομάδας βρίσκονται δύο Έλληνες διεθνείς, ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Αμφότεροι έχουν συμπεριληφθεί στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση με τους «Οράνιε», γεγονός που προσδίδει πρόσθετο ενδιαφέρον στην παρουσία...ματιών της Σπόρτινγκ στο Άμστερνταμ.

Τα «Λιοντάρια» θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά (και) τους δύο δικούς τους ποδοσφαιριστές, εφόσον χρησιμοποιηθούν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό.