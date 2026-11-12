Χάβρη: Μια ανάσα από τον πάγκο της ο πρώην προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης, Βαλεριέν Ισμαέλ

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Ο Βαλεριέν Ισμαέλ βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Χάβρης, με τον πρώην προπονητή του Απόλλωνα Σμύρνης να ετοιμάζεται για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του

Η Χάβρη βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και ο Βαλεριέν Ισμαέλ εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντιγκάρ στον πάγκο της γαλλικής ομάδας.

Ο 51χρονος τεχνικός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη διοίκηση του συλλόγου, με τις δύο πλευρές να πλησιάζουν σε συμφωνία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση.

Η Χάβρη πραγματοποιεί ιδιαίτερα δύσκολο ξεκίνημα στη φετινή Ligue 1, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς στις πρώτες δέκα αγωνιστικές. Η διοίκηση αναζητά μια αλλαγή που θα δώσει νέα ώθηση στην ομάδα και θα ενισχύσει τις πιθανότητες παραμονής της στην κατηγορία.

Το σύντομο πέρασμα από την Ελλάδα

Ο Ισμαέλ είναι γνωστός και στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό, καθώς το καλοκαίρι του 2018 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα Σμύρνης. Η παρουσία του στην «Ελαφρά Ταξιαρχία» αποδείχθηκε εξαιρετικά σύντομη, αφού αποχώρησε έπειτα από μόλις ένα επίσημο παιχνίδι.

Στη συνέχεια εργάστηκε σε συλλόγους όπως η ΛΑΣΚ, η Μπάρνσλεϊ, η Γουέστ Μπρομ, η Μπεσίκτας και η Γουότφορντ, αποκτώντας εμπειρίες από διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Τελευταίος σταθμός της προπονητικής του πορείας ήταν η Μπλάκμπερν, από την οποία αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Ισμαέλ θα αναλάβει για πρώτη φορά ομάδα της Ligue 1, έχοντας μπροστά του τη δύσκολη αποστολή να κρατήσει τη Χάβρη στην πρώτη κατηγορία.