Χωρίς Παπανικολάου ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ντουμπάι

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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ντουμπάι στη Sunel Arena, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει στον αρχηγό των «ερυθρόλευκων», Κώστα Παπανικολάου, ενώ εκτός δωδεκάδας βρίσκεται και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Με απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ντουμπάι, αναζητώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στη EuroLeague.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα καταφυτικού τένοντα ορθού κοιλιακού. Ο αρχηγός των Πειραιωτών είχε απουσιάσει και από την αναμέτρηση με το Μαρούσι για την GBL, με το πρόβλημα να τον κρατά εκτός δράσης και αυτή τη φορά.

Παράλληλα, εκτός δωδεκάδας βρίσκεται και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, το όνομα του οποίου προστέθηκε στη λίστα των απόντων των «ερυθρόλευκων».

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόζεφ, Πλώτας, Νετζήπογλου, Κόντσαρ, Γουόρντ, Εντζάι, Βεζένκοφ, Χολ, Φουρνιέ, Τζόουνς και Μιλουτίνοφ.