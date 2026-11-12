Ολυμπιακός: Στη μεταγραφική λίστα της Ρίβερ Πλέιτ ο Έσε

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Στο μεταγραφικό προσκήνιο της Αργεντινής βρίσκεται ο Σαντιάγκο Έσε, με τη Ρίβερ Πλέιτ να εξετάζει την περίπτωση του μέσου του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει απασχολήσει και αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Η Ρίβερ Πλέιτ έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για την επόμενη μεταγραφική περίοδο, με τον Σαντιάγκο Έσε να βρίσκεται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που εξετάζει για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Όπως αναφέρει το TNT Sports Argentina, σε ρεπορτάζ του Αργεντινού δημοσιογράφου Μάξι Γκρίγιο, η ομάδα του Μπουένος Άιρες έχει καταρτίσει λίστα πέντε υποψηφίων, στην οποία περιλαμβάνονται, εκτός από τον Έσε, οι Γκίδο Ροντρίγκες, Χουάν Ναρντόνι, Φράνκο Ιμπάρα και Σαντιάγκο Λόνγκο.

Ο 25χρονος Αργεντινός αγωνίζεται στον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι του 2023, όταν αποκτήθηκε από την Ουρακάν, ενώ το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2028.

Η περίπτωση του Έσε έχει απασχολήσει και στο παρελθόν συλλόγους από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει επίσης συνδεθεί με το όνομά του, ενώ το καλοκαίρι του 2026 υπήρξαν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον της Γιουβέντους, της Μαρσέιγ και της Βιγιαρεάλ, καθώς και ομάδων της Premier League.

Πλέον, η Ρίβερ Πλέιτ προστίθεται στους ενδιαφερόμενους για τον Αργεντινό μέσο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένη επίσημη πρόταση προς τον Ολυμπιακό.