Μουμπρού: «Δυνατή η Εφές, κέρδισε στην έδρα της τον Παναθηναϊκό»

Η Βίρτους Μπολόνια δοκιμάζεται στην Τουρκία κόντρα στην Αναντολού Εφές το βράδυ της Παρασκευής (13/11), με τον Άλεξ Μουμπρού να αναγνωρίζει τις δυσκολίες του αγώνα.

Η Βίρτους θέλει να βάλει στοπ στο σερί των τεσσάρων ηττών της και ο προπονητής της τονίζει ενόψει του αγώνα με την Εφές: «Αντιμετωπίζουμε μια δυνατή ομάδα, με καλή καθοδήγηση, η οποία προέρχεται από δύο ήττες, αλλά κέρδισε στην έδρα της τον Παναθηναϊκό.

Γνωρίζουμε την ποιότητα των αντιπάλων μας: θα πρέπει να περιορίσουμε το παιχνίδι τους κοντά στο καλάθι, ειδικά με τον Σάριτς, αλλά διαθέτουν παίκτες και στην περιφέρεια που μπορούν να σκοράρουν πολύ, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Λόιντ. Επομένως, θα χρειαστεί να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα στην περιφέρεια και την άμυνα κοντά στο καλάθι».

Μουρ: «Προσηλωμένοι στην επιστροφή στις νίκες»

Από την πλευρά του ο Ουέντελ Μουρ ανέφερε για το ματς: «Έχουμε μπροστά μας ένα εκτός έδρας παιχνίδι για την Ευρωλίγκα, το οποίο, όπως κάθε αναμέτρηση σε αυτή τη διοργάνωση, θα είναι δύσκολο, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο.

Είμαστε προσηλωμένοι στην επιστροφή στις νίκες. Πρέπει να εκτελέσουμε το πλάνο μας, παίζοντας απλώς το μπάσκετ που ξέρουμε να παίζουμε».