Δεν έχει σκοράρει η Γεωργία, για τη δεύτερη νίκη στο Όσλο για τη Νορβηγία

Γεωργία και Ουγγαρία συναντιούνται για την 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Β’ κατηγορίας του Nations League. Στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, η Νορβηγία υποδέχεται την Ουαλία, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν, έχοντας από μια νίκη.

Η Ουγγαρία σκόραρε και στα 3 παιχνίδια της με τη Γεωργία, και πήρε τη νίκη στα 2 από αυτά, με πιο πρόσφατο το 1-0 στις 2 Οκτωβρίου.

Η Γεωργία δεν έχει σκοράρει ακόμα στον όμιλο, δεν έχει δεχτεί όμως και πολλά γκολ, μόλις δύο, από τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ουγγαρία. Στα άλλα δύο ματς πήρε τη λευκή ισοπαλία και διατηρεί ακόμη ελπίδες για τη 2η θέση, αρκεί να κερδίσει τα δύο εναπομείναντα ματς. Ο Κβαρατσκέλια της Παρί Σεν Ζερμέν (53 γκολ με την εθνική) απουσιάζει λόγω τραυματισμού, ενώ τιμωρημένος είναι ο μέσος της Σεβίλλης, Κοχορασβίλι. Η Ουγγαρία ξεκίνησε με ήττα από την Ουκρανία, την οποία όμως κέρδισε την περασμένη αγωνιστική. Κατέχει τη 2η θέση του γκρουπ και κυνηγάει την πρωτοπόρο Βόρεια Ιρλανδία που βρίσκεται έναν βαθμό μπροστά και την υποδέχεται την Τρίτη στη Βουδαπέστη. Δέχτηκε μόνο 4 γκολ στα 8 τελευταία παιχνίδια της. Συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή οι δύο παίκτες της ΑΕΚ, Βιτάλις (μέσος) και Βάργκα (επιθετικός). Απέναντι στην προβληματική επίθεση των γηπεδούχων, η ομάδα του Μάρκο Ρόσι έχει τα φόντα να πάρει τη νίκη.

Τον υποβιβασμό στη Β’ κατηγορία θα προσπαθήσει να αποφύγει πλέον η τελευταία στον όμιλο, Νορβηγία (1-0-3, όλα τα ματς γκολ/γκολ). Καλείται να κάνει το πρώτο βήμα σήμερα κόντρα στην Ουαλία, από την οποία έχασε με 2-1 στον α’ γύρο και υστερεί έτσι στην ισοβαθμία. Ως δεύτερο βήμα λογίζεται το τελευταίο ματς του ομίλου, στην Κοπεγχάγη κόντρα στη Δανία. Κανονικά στην αποστολή οι ικανοί επιθετικοί Σόρλοθ (Ατλέτικο Μαδρίτης) και Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι). Η νίκη της Ουαλίας πριν από ενάμιση μήνα επί της Νορβηγίας είναι αυτή που της έφερε τους τρεις βαθμούς, τους οποίους έχει στον όμιλο. Από τη Δανία έχασε με 2-0 και 1-0, ενώ με το ελάχιστο σκορ ηττήθηκε και από την Πορτογαλία, την οποία θα αντιμετωπίσει σε τρεις μέρες στο Κάρντιφ. Μετράει τρεις διαδοχικές επιτυχίες επί της σημερινής της αντιπάλου. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός της Σουόνσι, Καμπάνγκο. Πρώτη κλήση για τον 20χρονο τερματοφύλακα της Σάουθεντ, Ντάνκαν. Κάτω από τα δοκάρια στα προηγούμενα παιχνίδια του γκρουπ κάθισε ο Γουόρντ που είναι αναπληρωματικός στη Ρέξαμ, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο 36χρονος γκολκίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντάρλοου.

Οι επιθετικές αιχμές της Νορβηγίας την καθιστούν φαβορί στον αγώνα με την Ουαλία, η οποία σκόραρε στα 8/11 τελευταία παιχνίδια της.

273. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2 2,50

274. ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΟΥΑΛΙΑ 1&G 2,40