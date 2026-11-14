Ο Γιώργος Καραγκούνης στη Superbet: Το Euro 2004, οι αποφάσεις του Ρεχάγκελ και οι άγνωστες ιστορίες της Εθνικής (vid)

Στο 6ο επεισόδιο της εκπομπής της Superbet Greece, ο «Κάρα» συναντά τον Charlie και γυρίζει τον χρόνο πίσω στη μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πώς χτίστηκε η ομάδα που κατέκτησε την Ευρώπη; Ποια «αυγά έσπασε» ο Ότο Ρεχάγκελ για να οδηγήσει την Ελλάδα στην κορυφή;

Ο Γιώργος Καραγκούνης αποκαλύπτεται στο επίσημο κανάλι της Superbet Greece στο YouTube, μέσα από μια συζήτηση με τον Charlie γεμάτη ποδόσφαιρο, αναμνήσεις και παρασκήνιο.

Στο 6ο επεισόδιο της εκπομπής που φωτίζει τη ζωή και την καριέρα του, ο «Κάρα» επιστρέφει στο Euro 2004 και μιλά για τις αποφάσεις του Ρεχάγκελ, τις αλλαγές που έφεραν τη μεγάλη επιτυχία και τη συνεργασία του Γερμανού τεχνικού με τον Γιάννη Τοπαλίδη. Θυμάται την ατάκα του προς τον Τοπαλίδη και συγκρίνει την εντυπωσιακή αποστολή της Ιταλίας με εκείνη της Ελλάδας.

Η κουβέντα περνά από το παιχνίδι στην Αγγλία και τη Σαραγόσα, στην πρεμιέρα με την Πορτογαλία και στην άποψή του ότι, για να κερδίζεις με 1-0, πρέπει να έχεις μεγάλη ομάδα. Ξεχωριστή θέση έχουν οι ιστορίες με τον διευθυντή του ξενοδοχείου στο Ρίο Άβε και από την Αυστραλία, που αναδεικνύουν την ανθρώπινη πλευρά των εμπειριών του με τη γαλανόλευκη.

Το 6ο επεισόδιο με τον Γιώργο Καραγκούνη είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της Superbet Greece στο YouTube.