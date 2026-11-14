ΠΑΟΚ: «Όλοι μαζί στην μεγάλη ασπρόμαυρη γιορτή»

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η μεγάλη μέρα έφτασε για ΠΑΟΚ και Παρτιζάν, με τους δύο «αδελφικούς» συλλόγους να αγωνίζονται σήμερα (14/11 16:45) στην Τούμπα σε ένα ξεχωριστό και ασπρόμαυρο φιλικό

Ξεχωριστή μέρα η σημερινή (14/11) στην ασπρόμαυρη οικογένεια, καθώς στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ του Δικεφάλου και της Παρτιζάν.

Οι ασπρόμαυροι της Θεσσαλονίκης έδωσαν, μέσω ανακοίνωσης, τις τελευταίες οδηγίες για όσους βρεθούν στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η μεγάλη ημέρα έφτασε! Σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η Τούμπα υποδέχεται την Παρτιζάν σε μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική συνάντηση, αφιερωμένη στη φιλία των δύο συλλόγων και των φιλάθλων τους.

Η γιορτή ξεκινά από νωρίς, έξω από το γήπεδο, με τη Fan Zone να ανοίγει τις πύλες της μετά τις 12:00.

Μουσική, παιχνίδια, διαγωνισμοί, εκπλήξεις, δράσεις για μικρούς και μεγάλους, αλλά και η δυνατότητα συνάντησης με ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, συνθέτουν το πρόγραμμα της ημέρας.

Στις 16:45 μεταφέρουμε τη γιορτή στην κερκίδα, με τη φιλική αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Παρτιζάν να δίνει συνέχεια σε μια ξεχωριστή ημέρα.

Χρήσιμες πληροφορίες για την είσοδο στο γήπεδο

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που έχουν ολοκληρώσει την ανανέωση της θέσης τους για το σημερινό φιλικό μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο με το εισιτήριο του αγώνα που αγόρασαν και ΟΧΙ με το διαρκείας. Η διάθεση των εισιτηρίων για τον σημερινό αγώνα συνεχίζεται ηλεκτρονικά έως τις 16:45.

Σημαντική ενημέρωση: Για την είσοδο στο γήπεδο, τα εισιτήρια του σημερινού αγώνα ΔΕΝ χρειάζεται να περαστούν στο Gov.gr Wallet. Καλούμε τους φιλάθλους να προμηθευτούν εγκαίρως το εισιτήριό τους και να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στο γήπεδο. Σήμερα η Τούμπα γιορτάζει. Γιορτάζουμε το ποδόσφαιρο, τη φιλία και τους δεσμούς που ενώνουν τον ΠΑΟΚ και την Παρτιζάν.

Όσοι δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα μπορούν να αγοράσουν πατώντας ΕΔΩ

Όλοι μαζί στην Τούμπα!