Αντετοκούνμπο: «Καθώς προχωρά η σεζόν, θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε» - Τι είπε για Αντεμπάγιο και Μίτσελ (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε δηλώσεις μετά την νίκη των Χιτ επί των Καβαλίερς, αναφερόμενος και στις επιδόσεις των συμπαικτών του.

Ο Έλληνας σταρ πέτυχε 37 πόντους και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του στην νίκη στην δεύτερη αγωνιστική του ΝΒΑ Cup, όμως αυτή την φορά δεν ήταν μόνος. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε επίσης 37 πόντους, και ο Ντάβιον Μίτσελ είχε 17 ασίστ για μόλις 1 λάθος, στεκόμενοι παραπάνω από άξια στο παρκέ.

Στις δηλώσεις του ο Γιάννης στάθηκε στην βελτίωση που μπορεί ακόμα να δείξει η ομάδα, αλλά και στους συμπαραστάτες του.

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Χιτ:



«Νιώθω πολύ καλά. Στους τελευταίους οκτώ αγώνες, έχουμε κερδίσει τους έξι. Φτάνουμε σιγά-σιγά εκεί που θέλουμε. Δεν είμαστε όμως καν κοντά. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Είμαστε πέμπτοι ή έκτοι στην Ανατολή. Προχωράμε. Καθώς προχωρά η σεζόν, θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Βρισκόμαστε σε καλή θέση. Απλώς πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, ταπεινοί και με το κεφάλι κάτω. Να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας ήσυχα, χωρίς θόρυβο και να μαζεύουμε νίκες. Τώρα έχουμε αύριο το ματς με το Ντιτρόιτ, που παίζει πολύ καλά και έχει έναν σπουδαίο ηγέτη (σ.σ. Κάνινγκχαμ). Ελπίζω να μπορέσουμε να κερδίσουμε ξανά».

Για τον Μπαμ Αντεμπάγιο, που είχε κι εκείνος 37 πόντους:



«Έπαιξε καταπληκτικά. Ήταν επιθετικός και μπόρεσε να βρει τις θέσεις του. Ήξερα ότι θα παίξω με κάποιον πρόθυμο να κάνει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει αγώνες. Είναι ένας από τους πιο ευέλικτους σέντερ με τους οποίους έχω παίξει ποτέ. Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος που μπορώ να μοιραστώ το παρκέ μαζί του».

Για τα εξαιρετικά νούμερα του Ντάβιον Μίτσελ:



«Είχε 17 ασίστ και μόνο 1 λάθος. Είναι τρελό! Κάνει σχεδόν τα πάντα για εμάς. Θέλουμε να παραμείνει σε αυτόν τον ρυθμό. Όσο περισσότερο μπορεί να μείνει σε αυτόν τον ρυθμό, τόσο καλύτερη θα είναι αυτή η ομάδα. Ανέβασε πολύ το επίπεδο του παιχνιδιού του φέτος. Τον χρειαζόμαστε. Ο τρόπος που έπαιξε σήμερα κάνοντας αυτές τις αναγνώσεις του παιχνιδιού, θα υπάρξουν τόσες πολλές φορές που θα προσπαθεί να κάνει τη σωστή επιλογή για τον Bam, τους σκόρερ, εμένα, ή τον ίδιο του τον εαυτό. Ό,τι σκέφτεται αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να παραμείνει σε αυτή τη νοοτροπία».