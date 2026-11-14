Δυνατά ματς στις Σέρρες και τη Λάρισα

Με τέσσερα παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Superbet League 2.

Στην Ερμούπολη, η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τον Πανθρακικό, με τους νησιώτες να θέλουν να δώσουν συνέχεια στα καλά αποτελέσματα, ενώ η ομάδα της Κομοτηνής ψάχνει αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΛ Novibet.

Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός φιλοδοξεί να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται την έδρα του, όπου έχει το απόλυτο των νικών, υποδεχόμενος την ανεβασμένη Αναγέννηση Καρδίτσας. Για την τρίτη σερί νίκη η ΑΕΛ Novibet θα αγωνιστεί σήμερα, απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, στον οποίο κάνει ντεμπούτο ο Γιάννης Τάτσης. Στην Τρίπολη, ο Αστέρας Aktor Β αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ Β, ο οποίος θα παραταχθεί με την αύρα της έλευσης του Στέλιου Μαλεζά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

14:00 Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός (Γήπεδο Ερμούπολης)

14:45 Πανσερραϊκός – Αναγ. Καρδίτσας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Σερρών)

15:00 Αστέρας AKTOR B – ΠΑΟΚ Β («Θ. Κολοκοτρώνης»)

15:00 ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης (YouTube SL2, AEL FC Arena)

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

12:30 Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

14:00 Μαρκό – Ζάκυνθος (Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

14:45 Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Θ. Κολοκοτρώνης»)

15:00 Νίκη Βόλου – Πύργος (YouTube SL2, «Π. Μαγουλάς»)

