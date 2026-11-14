Επιτέλους νίκη για τους Μπουλς

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Οι Σικάγο Μπουλς χρειάστηκαν την παράταση για να πανηγυρίσουν την δεύτερη νίκη τους την φετινή σεζόν, κάμπτοντας την αντίσταση των Ατλάντα Χοκς με 125-117.

Οι Μπουλς είχαν από το ξεκίνημα του αγώνα τον έλεγχο, ωστόσο οι Ατλάντα Χοκς, διατήρησαν επαφή με το σκορ, εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους στο τελευταίο δωδεκάλεπτο και κατάφεραν να στείλουν το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, όμως οι Μπουλς σοβαρεύτηκαν ξανά και κατάφεραν να πανηγυρίσουν μετά από αρκετά ματς, βελτιώνοντας πλέον το ρεκόρ τους στο 2-9, ενώ οι Χοκς έπεσαν στο 7-6.

Ο Νόρμαν Πάουελ με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σικάγο Μπουλς, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς με 27 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

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