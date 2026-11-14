Στη Βουλή το θέμα με τους Παναθηναϊκούς στο Καυτανζόγλειο: «Αντί να διαφημίσουμε αυτό που έγινε, απειλούν τον Ηρακλή με τιμωρία»

Ο ανεξάρτητος βουλευτής και σύμβουλος της διοίκησης του Ηρακλή, Γιάννης Κόντης, έφερε το θέμα της μετακίνησης των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο, στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο Γιάννης Κόντης καυτηρίασε την υποκριτική στάση της Πολιτείας και των αρχών σχετικά με τις μετακινήσεις οπαδών, τονίζοντας ότι αντί να διαφημιστεί η συνύπαρξη οπαδών του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού, οι «κυανόλευκοι» κινδυνεύουν με τιμωρία.

Μεταξύ άλλων ο βουλευτής και σύμβουλος της διοίκησης του Ηρακλή ανέφερε:

«Προχθές παίξαμε με τον Παναθηναϊκό, η ομάδα η οποία ασχολούμαι, ο Ηρακλής. Πήραν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού από το internet εισιτήρια, ήρθαν στο γήπεδο και είδα να απειλούμαστε την Δευτέρα από την ΔΕΑΒ με πρόστιμα τεράστια επειδή ήρθαν οι οπαδοί αυτοί στο γήπεδο.

Πρώτον, για εμένα είναι καταχρηστικό όταν αυτούς τους νόμους τους κάναμε για να έρθουν οι οπαδοί δίπλα. Μέχρι να τους βγάλουν και να τους πάνε στην γωνιακή εξέδρα, ήταν δίπλα με τους δικούς μας και χέρια έδιναν δεν συνέβη το παραμικρό, αυτή η εικόνα που θα έπρεπε να διαφημίζεται, έγινε εικόνα αποτροπής για το κράτος που ψήφισε τον νόμο, ο οποίος ήθελε να τους φέρει δίπλα.

Το οξύμωρο ακούστε. Απειλούμαστε με πρόστιμο γιατί πριν βγάλει την απαγόρευση ο κύριος Βρούτσης την Παρασκευή, είχαν αγοράσει εισιτήρια από την Τρίτη. Παρασκευή εμείς είπαμε δεν θα πάρει κανείς εισιτήριο, όταν βγήκε η απαγόρευση. Αυτόνομα ο καθένας πήρε εισιτήριο Το λέω για να καταλάβετε ότι νομοθετούμε κάποια πράγματα, που ενοχλούν χιλιάδες κόσμου».