Πρώτη ήττα για το Νορθ Καρολάινα - Θετικός ο Αβδάλας, έπαιξε και ο Σαμοντούροβ

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Την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα του NCAA γνώρισε το Νορθ Καρολάινα των Νεοκλή Αβδάλα και Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, αφού το πανεπιστήμιο της Τζόρτζια πήρε τη νίκη με 78-70.

Οι Ταρ Χιλς του Νορθ Καρολάινα έτρεχαν σερί 3-0, πριν ηττηθούν από τα Μπουλντόγκ του Τζόρτζια, σε ένα ματς που κρίθηκε από τις κακές επιλογές των φιλοξενούμενων στο φινάλε.

Ο Νεοκλής Αβδάλας ξεκίνησε στην βασική πεντάδα του Νορθ Καρολάινα, έχοντας σε 23 λεπτά συμμετοχής, 14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, με 5/13 δίποντα, 0/3 τρίποντα και 4/5 βολές.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ βρέθηκε για 9 λεπτά στο παρκέ, με τον πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού, να μετράει 4 πόντους, με 2/4 δίποντα, έχοντας ακόμη 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.