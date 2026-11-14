Πώς αντιμετώπισε ο ολλανδικός Τύπος τη συντριβή της Ελλάδας

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Η βαριά ήττα της Εθνικής Ελλάδας με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ κυριάρχησε στα ολλανδικά ΜΜΕ, με τους χαρακτηρισμούς «διέλυσε», «συνέτριψε» και «ισοπέδωσε» να αποτυπώνουν την εικόνα της αναμέτρησης

Η συντριβή της Εθνικής Ελλάδας από την Ολλανδία για το Nations League βρέθηκε στο επίκεντρο του ολλανδικού Τύπου. Η ομάδα του Τσάβι Ερνάντεθ προηγήθηκε με 5-0 από το πρώτο ημίχρονο και έφτασε στο τελικό 7-0, με τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της χώρας να κάνουν λόγο για επίδειξη δύναμης των «Οράνιε».

Η De Telegraaf ανέφερε ότι «Η Εθνική Ολλανδίας διέλυσε την Ελλάδα και είναι ουσιαστικά βέβαιη για τα προημιτελικά του Nations League», δίνοντας έμφαση τόσο στην έκταση της νίκης όσο και στη βαθμολογική της σημασία.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικός ήταν ο τίτλος της AD Sportwereld: «Βραδιά γιορτής για την Ολλανδία: Η ομάδα του Τσάβι ισοπέδωσε με επτά γκολ την ανήμπορη να αντιδράσει Ελλάδα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η NOS Sport, γράφοντας «Σαρωτική Ολλανδία διέλυσε την Ελλάδα με 7-0 – Σχεδόν βέβαιη η πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League».

Η De Volkskrant επέλεξε τον τίτλο «Εντυπωσιακή παράσταση της Ολλανδίας απέναντι στην Ελλάδα, με το σκορ να σταματά στο 7-0», ενώ η NU.nl σημείωσε ότι «Η Ολλανδία συνέτριψε την Ελλάδα και βρίσκεται μια ανάσα από τα προημιτελικά του Nations League».

Διαφορετική προσέγγιση επέλεξε η Voetbal International, η οποία επικεντρώθηκε στις αντιδράσεις των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Με τίτλο «Τα ελληνικά ΜΜΕ ισοπεδώνουν την Εθνική ομάδα: “Βραδιά γεμάτη ντροπή”», παρουσίασε τη σκληρή κριτική που δέχθηκε η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά τη βαριά ήττα.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε στον ολλανδικό Τύπο ήταν κοινή. Η Ολλανδία αποθεώθηκε για την επιβλητική εμφάνισή της, την ώρα που η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής, έχοντας γνωρίσει μία από τις βαρύτερες ήττες της ιστορίας της.

⚽🦁 | Wat een galavoorstelling van Oranje. Het was ouderwets genieten vanavond: 7-0 (!) tegen Griekenland! 🇳🇱😍 https://t.co/o3d2S9pA63 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) November 13, 2026