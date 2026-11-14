Γιοβάνοβιτς: «Μικρό σοκ το 3-0 στο 19’ από το οποίο δεν μπορέσαμε ποτέ να επιστρέψουμε»

Ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας έδωσε το σύνθημα για ανασύνταξη ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Σερβία.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το βαρύ 7-0 από την Ολλανδία το οποίο όπως είπε «δημιούργησε ένα κλίμα που δεν το θέλαμε».

«Είμαστε αμέσως μετά από ένα παιχνίδι που ήταν πολύ άσχημο για εμάς, άσχημο στη διάρκεια του αγώνα, στην εξέλιξη. Αυτά τα παιχνίδια λειτουργούν πολύ άσχημα για την ομάδα, θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια στις 3 μέρες για να προετοιμαστούμε καλύτερα για Σερβία.

Ο αντίπαλος ξέραμε ότι ήταν καλή ομάδα, σίγουρα ότι ήταν καλύτερος από εμάς, δεν θα έλεγα ότι είμασταν καλά προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο παιχνίδι.

Όταν βρεθείς σε ένα τέτοιο παιχνίδι στο 19’ πίσω στο σκορ με 3-0 είναι ένα μικρό σοκ από το οποίο δεν μπορέσαμε ποτέ να επιστρέψουμε στη διάρκεια του αγώνα.

Είναι ακόμη νωρίς, είμαστε αμέσως μετά το παιχνίδι, υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση, απογοητεύσαμε πάρα πολύ κόσμο και αυτόν που ήταν εδώ και ανθρώπους που μας παρακολουθούσαν και πίστευαν ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι στο παιχνίδι, με μια περίεργη κατάσταση που δεν την είχαμε ζήσει μαζί. Θα δούμε, στις επόμενες 2-3 μέρες θα φανεί. Θα είναι σημαντικό αν μέσα σε αυτές τις ημέρες επανέλθουμε σε μια κατάσταση ικανοποιητική για να μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι με τη Σερβία».