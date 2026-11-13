Με Μπιρτς και στην κορυφή τον Λιντέλ το Top-10 της 7ης αγωνιστικής (vid)

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Διπλή παρουσία για τον Άρη και κορυφή στο Top-10 της 7ης αγωνιστικής του Eurocup.

Η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε τις δέκα πιο εντυπωσιακές φάσεις από την πρόσφατη αγωνιστική, με τις συνεργασίες των παικτών του Άρη να βρίσκονται πολύ ψηλά στην άνετη νίκη επί της Ρίγα Ζέλι με 105-81.

Συγκεκριμένα στην 4η θέση είναι το δυναμικό κάρφωμα του Κεμ Μπιρτς από την ασίστ του Άνταμ Μοκόκα και η κορυφή ανήκει στην πιο θεαματική φάση.

Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς είδε την κίνηση του Ι Τζέι Λιντέλ, του πέταξε σχεδόν από το κέντρο την μπάλα και ο Αμερικανός φόργουορντ απογειώθηκε για να καρφώσει εντυπωσιακά στο λετονικό καλάθι.

Δείτε το Top-10: